أكادير : تهريب دولي للمخدرات وسط الساحل والدرك البحري يحقق

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواصل الدرك البحري للمنطقة الجنوبية باكادير، تحقيقاته بخصوص عملية إحباطه لعملية تهريب دولي للمخدرات جزء منها عبر قارب للصيد التقليدي بالساحل الجنوبي لأكادير، قدرت مصادر الجريدة الكمية بأزيد من طن من الحشيش في أماكن متفرقة .

وأضافت مصادر الجريدة، أن التحقيقات قد تشمل عدد من الأشخاص أسماءهم مرتبطة بقطاع الصيد البحري، فيما يتداول إسم أحد الاشخاص بالصيد التقليدي، خصوصا أن القارب مسجل بمنطقة تفنيت على الساحل الجنوبي لأكادير .

وقد سبق لجريدة ” هبة بريس ” في أعداد سابقة، أن تناولت موضوع التهريب الدولي للمخدرات، ونشاط عصابة بالساحل الجنوبي لاكادير، بعد مغادرة عناصر تلك الشبكة لسواحل الجديدة بعد تضييق الخناق على نشاطها هناك .

عملية الدرك البحري التي إنكشفت اولى خيوطها قبل يومين، تأتي بعد أسابيع قليلة بعد إعتقال شخص لمنطقة أمسكرود شرق أكادير، وبحوزته كمية من المخدرات ومحركين لقارب، وقبلها بثلاث سنوات في نونبر من سنة 2020، حيث احبطت المصالح الامنية محارلة تهريب نفس المكية تقريبا داخل سمك معد للتصدير.

عملية 2020 اسفرت عن اعتقال ستة اشخاص تتواوح اعمارهم بين 36 و 46 سنة، و تمت تغطيتها من طرف عشرات وسائل الاعلام، ليتم اطلاق سراح شخص من مجهزي مراكب الصيد بعد مدة قصيرة على اعتقاله.

وقالت مصادر الجريدة، أن جرى إعتقال أحد المشتبه فيهم الاربعاء الماضي، ويرجح أن الكمية المحجوزة من المخدرات، كانت في إتجاه أحد السفن للصيد في المياه الإقليمية، مما يكشف كيفية التهريب الدولي للمخدرات عبر قوارب للصيد وبعدها مراكب في المياه الإقليمية، وممكن ان ينتهي نقل هذه الشحنات من الحشيش الى المياه الدولية لمافيا تمتلك سفن كبرى .

ومن المرتقب أن تطيح هذه العملية الجديدة ” حيتان كبرى” جعلت من السواحل الجنوبية مكان لنقل الحشيش، ويرحج ان تكون الوسيلة التي تشحن بها كميات من ” الكوكايين ” للسواحل المغربية .

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