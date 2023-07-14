Belgium's Princess Delphine, left, and Belgium's Prince Laurent, right, watch the National Day Parade from the podium in front of the Royal Palace in Brussels, Wednesday, July 21, 2021. Belgium celebrates its National Day on Wednesday in a scaled down version due to coronavirus, COVID-19 measures. (AP Photo/Olivier Matthys)

“ليبيا” تقاضي شقيق ملك بلجيكا بتهمة الاحتيال والابتزاز

2023-07-14 / 19:57
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هبة بريس _ وكالات

رفعت المؤسسة الليبية للاستثمار، دعوى جنائية ضد الأمير البلجيكي، لوران، متهمة إياه بالاحتيال والابتزاز المرتبطين بمحاولته استرداد أموال من مشروع فاشل لإعادة التشجير، وفق ما أفاد محامون، الجمعة،

وقالت شركة “يوس كوغانس” للمحاماة التي تمثل الهيئة الليبية، أمس الخميس، إنها تقدمت بشكوى جنائية ضد الأمير لوران بتهمة الابتزاز والاحتيال واستغلال النفوذ على نحو مخالف للقانون.

وقال كريستوف مارتشاند الشريك المؤسس للشركة “أبلغنا قاضي التحقيق بالوقائع التي تبين، وفقا لبلاغنا، أن الأمير لوران أساء استغلال وضعه بصفته صاحب منصب عام”.

وقال محامي الأمير إن الدعوى “ليست خطيرة”.

ووقع الأمير وهو شقيق الملك والسلطات الليبية عقدا بملايين اليوروهات في عام 2008 بهدف إعادة تشجير المناطق الصحراوية في ليبيا.

وانهار المشروع مع اندلاع انتفاضة شعبية في ليبيا عام 2011.

وتقول المؤسسة الليبية للاستثمار إن الأمير مارس “ضغوطا غير مقبولة” في محاولة للحصول على نحو 78.52 مليون دولار، يقول إن وزارة الزراعة الليبية مدينة له بها.

وقال لوران أرناوتس، محامي الأمير، في بيان “إنه أمر مثير للشفقة”.

وأضاف “أصحاب المراكز المرموقة في ليبيا يحاولون حفظ ماء الوجه لأنهم خسروا لتوهم للمرة الثالثة عشرة أمام المحاكم البلجيكية وفي لوكسمبورغ”.

وتخضع ليبيا لعقوبات دولية منذ 2011، وثروة البلاد السيادية البالغة 14 مليار يورو مجمدة في الوقت الراهن في بنك يوروكلير ومقره بروكسل.

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