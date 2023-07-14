الـ”يويفا” يعاقب برشلونة ويونايتد بسبب قواعد اللعب المالي النظيف

هبة بريس _ رياضة

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، معاقبة ناديي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي لعدم التزامهما بقواعد اللعب المالي النظيف.

وعوقب برشلونة بغرامة 500 ألف يورو، لعدم الإبلاغ بدقة عن أرباح جناها من “التخلص من أصول غير ملموسة” لم يكن يجب أن تحتسب كدخل، وفقا للقواعد التي أشار إليها بيان “اليويفا”.

ولا ترتبط هذه العقوبة بقضية نيغريرا، ولن يترتب عليها استبعاد نادي برشلونة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

كما عوقب مانشستر يونايتد أيضا بـ300 ألف يورو، في أحدث جولة من المراقبة المالية باستخدام قواعد اللعب المالي النظيف.

ولم يحقق مان يونايتد هدفه بشأن إبرام أعمال كروية متوازنة ماليا وتتضمن انتقالات اللاعبين والأجور والضرائب الاجتماعية.

وقضت اللجنة المالية للأندية التابعة لـ”اليويفا”، يوم الجمعة، أن مخالفة مان يونايتد، ومثلها من ناديي أبويل اليوناني وكونياسبور التركي، هي “عجز بسيط في الموازنة”.

وغرم أبويل اليوناني وكونياسبور التركي أيضا بـ100 ألف يورو لكل منهما، كما غرم أيضا نادي إسطنبول باشاك شهير التركي 400 ألف يورو لعدم الوفاء بأهدافه.

وفشل ناديان آخران في تحقيق التوازن المالي، وهما رويال أنتويرب البلجيكي وطرابزونسبور التركي، ويتعين عليهما سداد 300 ألف يورو الآن بغرامات شرطية تصل إلى 1.7 مليون يورو إن تجاهلا الأهداف الإضافية

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