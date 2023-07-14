كورونا.. 33 إصابة جديدة خلال أسبوع

2023-07-14 / 18:49
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، الجمعة 14 يوليوز 2023، في نشرتها الأسبوعية، عن تسجيل ما مجموعه 33 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19).

وأبرزت الوزارة، في النشرة الأسبوعية لحصيلة (كوفيد-19)، التي تغطي الفترة من 08 إلى 14 يوليوز 2023، أن 6 ملايين و885 ألفا و640 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، في ما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و424 ألفا و973 شخصا، مقابل 24 مليون و923 ألفا و58 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

ووفق المصدر ذاته، فقد تلقى 60 ألفا و879 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد التراكمي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و275 ألفا و224 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، مع معدل إيجابية أسبوعي يناهز 6,4 في المائة.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 41 حالة، في ما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الفترة ذاتها.

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‫13 تعليقات

  12. لابد من وضع الكمامات علا الاقل في الاماكن المزدحمة ولابد من كل واحد منا ان لا يستهين بالموضوع

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