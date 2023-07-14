تبرئة مندي من تهم الاعتداء الجنسي.. وفيديو يرصد ردة فعله: الحمد لله

2023-07-14 / 18:36
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هبة بريس _ رياضة

انفجر لاعب مانشستر سيتي الإنكليزي الدولي الفرنسي السابق بنجامان مندي بالبكاء الجمعة، بعدما برأته هيئة محلفين بريطانية من تهم اعتداء جنسي.

ووضع مندي (28 عاماً) رأسه بين ركبتيه ومسح دموعه عند سماع النطق بالحكم في ختام محاكمة استمرت ثلاثة أسابيع في محكمة تشيستر كراون في شمال غرب إنكلترا.

وسبق أن برأته محكمة في يناير الماضي من ست تهم بالاغتصاب وواحدة بالاعتداء الجنسي بعد محاكمة استمرت ستة أشهر.

لكن المحلفين في تلك المحاكمة لم يتمكنوا من التوصل إلى حكم في تهمة سابعة بالاغتصاب وأخرى تتعلق بمحاولة اغتصاب، ما أدى إلى إعادة المحاكمة.

ونفى مندي الذي انتهى عقده مع مانشستر سيتي في يونيو، كل التهم الموجهة إليه.

اتُهم مندي إلى جانب لويس ساها ماتوري (41 عاماً)، “الوسيط” المزعوم، والذي وجدته هيئة المحلفين غير مذنب في ثلاث تهم اغتصاب تتعلق بمراهقين.

وفشل المحلفون في الوصول إلى أحكام في ثلاث تهم بالاغتصاب وثلاث تهم بالاعتداء الجنسي ضد ماتوري من قبل خمس نساء أخريات، ويواجه إعادة محاكمة منفصلة في وقت لاحق من العام الحالي.

وزعم الادعاء أن مندي كان “عنيفاً” جنسياً واغتصب أو اعتدى جنسياً على شابات جلبهن ماتوري، في حفلات في منزله الفاخر في جنوب مانشستر.

لكن مندي نفى إجبار أي امرأة على ممارسة الجنس وقال كلاهما إن أي نشاط جنسي لهما مع النساء كان بالتراضي.

وقال محامو اللاعب الفرنسي في بيان بعد الحكم إنه “مسرور” بتبرئته في المحاكمتين.

ولدى سؤاله من قبل الصحفيين أمام المحكمة عن شعوره بعد تبرئته، أجاب باللغة العربية : “الحمد لله”.

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