دجوكوفيتش يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه على الإيطالي

2023-07-14 / 18:13
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هبة بريس _ رياضة

بلغ النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الثاني على العالم، نهائي بطولة ويمبلدون بعد فوزه اليوم الجمعة على الإيطالي يانيك سينر في نصف النهائي.

وحسم دجوكوفيتش، المباراة بـ3 مجموعات دون رد بواقع (6-3)، (6-4)، (7-6)، في غضون ساعتين و46 دقيقة، لينتظر في النهائي، الفائز من مباراة الإسباني كارلوس ألكاراز، والروسي دانييل ميدفيديف.

وينتظر دجوكوفيتش في النهائي الفائز من مواجهة الإسباني كارلوس ألكاراز والروسي دانييل مدفيديف والتي تجري في هذه الأثناء.

ويتطلع دجوكوفيتش، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) الشهر الماضي، لتعزيز رقمه القياسي كأكثر نجوم اللعبة البيضاء تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى في التاريخ، من خلال حصوله على لقب ويمبلدون للمرة الثامنة في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويمتلك النجم الصربي دجوكوفيتش 23 لقبا في بطولات جراند سلام في مسيرته مع اللعبة حتى الآن.

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