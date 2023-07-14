اسبانيا.. جرح 35 شخصاً خلال فعاليات إطلاق الثيران

2023-07-14 / 17:38
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هبة بريس - وكالات

أصيب ستة أشخاص الجمعة خلال أحدث دورة من فعاليات إطلاق الثيران في سان فيرمين في بامبلونا (شمال إسبانيا)، ليصل إجمالي عدد المصابين في إطار هذه الاحتفالات التي تستقطب سياحاً من مختلف أنحاء العالم، إلى 35 شخصاً.

وقالت ناطقة باسم المستشفى الجامعي في نبرة مارتا مارتان إنّ الجولة الأخيرة من إطلاق الثيران التي استمرت أكثر من دقيقتين بقليل، تسببت بجرح “خمسة أشخاص نُقلوا” إلى المستشفى، لكنّ أي إصابة لم تكن ناجمة عن نطحة ثور.

وأشارت مارتان إلى أنّ أحد الجرحى شُخّص بـ”كدمة في الصدر” فيما تعرّض جريح آخر لـ”إصابة في الرأس”.

وفي المجموع، تعرّض 35 شخصاً لإصابات ضمن فعاليات إطلاق الثيران لهذا العام، فيما لم تُسجَّل أي إصابة خطرة.

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