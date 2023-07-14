أزيد من 6 ملايين مشاهدة.. لمجرد يتصدر الطوندونس الموسيقى

2023-07-14 / 17:04
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نجلاء مزيان: هبة بريس

استطاع النجم المغربي سعد لمجرد التربع على عرش الطوندونس المغربي بأغنيته الجديدة التي اختار لها عنوان “قولي متى”.

وحققت أغنية سعد لمجرد أزيد من 6 ملايين مشاهدة في ظرف يومين فقط، فضلا عن تفاعل الجمهور العربي معها بشكل واسع.

وجدير بالذكر أن “لمعلم” روج في وقت سابق لجديده الغنائي، حيث قام بنشر صورة تجمعه بالنجمة الهندية جينيفر وينكيت مرفوقة بتعليق جاء فيه :”لقد سرقت الهند قلبي بكل الطرق، من جمالها المذهل إلى فربالذكر صة العمل مع أفضل المنتجين والمخرجين”.

وواصل قائلا:”لم يكن الفريق بأكمله موهوبًا فحسب، بل كان أيضًا لطيفًا ومحترفًا بشكل لا يصدق، شكراً جزيلاً للهند والشكر الكبير للسفير المغربي الرائع في الهند محمد المالكي على الترحيب الحار وكرم الضيافة، لقد جعلت تجربتنا لا تُنسى حقًا”.

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