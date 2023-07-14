مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بين مراكش وآسفي
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بإقليم اليوسفية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون، من بينهم 6 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت اليوم الجمعة 14 يوليوز، بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي، على مستوى جماعة “الطياميم”، بإقليم اليوسفية، نجمت عن اصطدام عربة خفيفة بسيارة أجرة.
وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة.
وأشار المصدر إلى أنه جرى فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.
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10 تعليقات
كفى من حوادث السير المميتة ..
حوادث السير في الطرقات حدث ولا حرج..
حرب الطرقات لا زال يحصد العشرات والمئات من الأرواح البريئة..
طريق السلامة للجميع مع احترام السرعة المحددة ..
يجب احترام الاسبقيات وممر الراجلين والحد من السرعة المفرطة..
على وزارة التجهيز والنقل إصلاح الطرقات المهترية التي تسبب حوادث السير بالجملة..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
هناك مشاكل العربات التي يتعدى عمرها أكثر من 30 سنة لا تراقب باستمرار عند الميكانيكي مما تسبب حوادث السير..
السرعة تقتل . في السلامة التأني وفي العجلة الندامة..
نتمنى تثبيت مزيدا من الرادارات لمراقبة السرعة المفرطة..