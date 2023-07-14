الصورة تعبيرية

مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث سير بين مراكش وآسفي

2023-07-14 / 15:06
10
هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم اليوسفية بأن 6 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 11 آخرون، من بينهم 6 إصاباتهم بليغة، إثر حادثة سير وقعت اليوم الجمعة 14 يوليوز، بالطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وآسفي، على مستوى جماعة “الطياميم”، بإقليم اليوسفية، نجمت عن اصطدام عربة خفيفة بسيارة أجرة.

وفور إشعارها بالحادث، يضيف المصدر ذاته، انتقلت السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية إلى عين المكان من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل المصابين إلى كل من المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية والمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش من أجل تلقي الإسعافات والخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة.

وأشار المصدر إلى أنه جرى فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذا الحادث.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

2023-07-14 / 14:19
Photo of مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر من أعلى نفق بطنجة

مختل عقلي ينهي حياة سائق سيارة بعد رميه بحجر…

2023-07-12 / 22:54
Photo of سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

سكتة قلبية تنهي حياة قاضي سابق بشاطئ ضواحي طنجة

2023-07-12 / 21:43
Photo of وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

وفاة شاب بفاس بعدما رفضت فتاة الزواج به

2023-07-12 / 21:28
Photo of حوادث السير تحصد عشرات الأرواح خلال الأسبوع الماضي

حوادث السير تحصد عشرات الأرواح خلال الأسبوع الماضي

2023-07-11 / 19:03
Photo of مصرع سيدة وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة للنقل الحضري بتطوان

مصرع سيدة وإصابات خطيرة في حادث انقلاب حافلة للنقل…

2023-07-11 / 17:33
Photo of ستيني يلقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بطنجة

ستيني يلقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثالث بطنجة

2023-07-11 / 16:09
Photo of مصرع شرطي غرقا في شاطئ الحوزية بالجديدة

مصرع شرطي غرقا في شاطئ الحوزية بالجديدة

2023-07-10 / 10:55
Photo of شيشاوة..مـ..ـصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين

شيشاوة..مـ..ـصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين في حادث انقلاب…

2023-07-09 / 19:28
Photo of طنجة..مصرع شاب غرقا بشاطئ مالاباطا

طنجة..مصرع شاب غرقا بشاطئ مالاباطا

2023-07-09 / 18:12

‫10 تعليقات

  6. على وزارة التجهيز والنقل إصلاح الطرقات المهترية التي تسبب حوادث السير بالجملة..

  8. هناك مشاكل العربات التي يتعدى عمرها أكثر من 30 سنة لا تراقب باستمرار عند الميكانيكي مما تسبب حوادث السير..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق