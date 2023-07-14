ريم طارق تهدد بكشف مفاجآت صادمة عن شاكوش

القسم الفني: هبة بريس

هددت ريم طارق، مغني المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، بالكشف عن مفاجآت صادمة خلال الفترة المقبلة، توضح أسباب رغبتها في الطلاق منه.

وقالت ريم عبر مقاطع فيديوهات قامت ببثها عبر حسابها بموقع “إنستغرام”، إنها تلقت رسائل من فتيات مختلف الدول العربية كشفن لها عن استغلال شاكوش لهن من خلال زواجه بهن عرفياً واحتفاظه بعقود الزواج”.

وأكّدت أنّها أقامت ضدّه دعوى طلاق، بعد اكتشافها عيباً كبيراً لا يمكن لأي زوجة أن تتحمّله، وسوف تكشف عنه فور انفصالها عنه، مثلما كشفت عن حصولها على قرار بتمكينها من مسكن الزوجيّة، إلاّ أنّه يرفض تنفيذه، حسب قولها.

وأشارت إلى أنه منعها من الحصول على متعلقاتها الشخصية وملابسها، “لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟”.

وأضافت: “مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن اتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب دا عبئ عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة”.

ووجهت رسالة إلى شاكوش: “ركّز في اللي انت بتعمله عشان عيب أنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر”.

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