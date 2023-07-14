شجار حول قنينة خمر ينتهي بجريمة قت.ل بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

انتهى شجار بين شخصين ،صباح اليوم الجمعة 14 يوليوز، بجريمة قتل بعد نشوب خلاف ينهما حول قنينة خمر بمنطقة “كاراج زرياح” بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد تطور خلاف حول قنينة خمر الى شجار بين شخصين عمد خلاله الجاني الى توجيه طعنات للضحية بواسطة سكين، كانت كافية لاردائه قتيلا لحظات بعد وصوله لقسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس الجهوي بطنجة .

وقد تم توقيف الجاني البالغ من العمر 32 سنة، ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية تحت اشراف النيابة العامة المختصة وذلك قصد تعميق البحث معه قبل تقديمه على أنظار العدالة .

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1