قرصنة المكالمات الهاتفية الدولية تجر شخصا للاعتقال بمكناس

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس، مساء أمس الخميس 13 يوليوز الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 46، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه به في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، وذلك عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات معلوماتية متطورة لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.

الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني، بناءً على شكاية تقدم الممثل القانوني لفاعل اتصالات وطني، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه يوم أمس الخميس بمدينة مكناس.

كما أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية عن حجز مجموعة من بطائق التعبئة والشرائح الهاتفية الخاصة بمزودي خدمات هاتفية وطنية وحاسوب محمول، علاوة على هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الاجرامي.

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