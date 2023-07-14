أمن طنجة يوقف سارق سيدة بالعنف في الشارع العام

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس 13 يوليوز الجاري، يظهر شخصا يحاول تعريض سيدة للسرقة بالشارع العام بحي “البرانص 2” بمدينة طنجة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، حيث أسفرت الأبحاث عن توقيف المشتبه فيه متلبسا باقتراف سرقة مماثلة أمس الخميس، فضلا عن حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة معطيات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة سيدي سليمان، للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي في حق قاصر.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 28 سنة ومن ذوي السوابق القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف أحد شركائه بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

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