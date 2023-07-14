طاطا : المجتمع المدني يطالب بتوفير مسابح عمومية

2023-07-14 / 12:39
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالبت مجموعة من هيئات المجتمع المدني بإقليم طاطا، من الجهات المسؤولة بتوفير مسابح عمومية لفائدة ساكنة الاقليم ، بعد تزايد حالات الغرق بالبرك المائية والاخواض المنتشرة بعدد من جماعات الإقليم.

واعتبرت نفس الهيئات المدنية، أن طلب إحداث مسابح عمومية هو من حقوق الساكنة، التي باتت تعاني من موجة الحر التي يشهدها الاقليم خصوصا في فصل الصيف .

وأفادت هذه الفعاليات بأن مشهد الغرق أصبح يتكرر بشكل كبير كل صيف، بعد تسجيل أربعة حالات غرق في أقل من شهر واحد .

وأضافت الهيئات المذكورة بأن شباب الإقليم وعددا كبيرا من الأطفال يلجؤون للسباحة في منطقة “الشلال العتيق” بجماعة تسينت، أو بمنطقة “المزار” بتاكجكالت ببلدية طاطا وكذا منطقة “أموند” بجماعة أقا، فيما يقصد آخرون مجموعة من الصهاريج المعدة للأغراض الفلاحية، وهو الأمر الذي يشكل خطرا على حياتهم.

وانتقدت ذات الفعاليات “عدم تفاعل المسؤولين مع هذه المآسي التي تتكرر سنويا”، وذلك “على الرغم من أنها كانت موضوع مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، وكذا لأحزاب سياسية طرحت هذا الموضوع داخل قبة البرلمان”.

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