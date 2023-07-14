بعد القرآن الكريم.. السويد توافق على حرق نسخة من التوراة

هبة بريس - وكالات

وافقت الشرطة السويدية الجمعة، على طلب مواطن سويدي بحرق “التوراة” غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، بعد أسبوعين ونصف على السماح لناشط آخر بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.

ووفق قناة “INEWS24” العبرية، فإنه ليس من الواضح حتى الآن هوية الرجل الذي أراد إشعال النار في “التوراة”، ولكن يبدو أنه يريد أيضا أن يفعل ذلك لتحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير، وهو المبدأ الذي دفعها إلى الموافقة أيضا على حرق نسخة من القرآن.

وبحسب القناة، فإن القادة المسلمين واليهود في السويد يمارسون خلف الكواليس ضغوطا على ذلك الرجل من أجل أن يمتنع عن حرق التوراة، لكنهم لم ينجحوا حتى الآن.

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