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جو بايدن

بايدن يأمر بنشر 3 آلاف جندي أميركي إضافي في أوروبا

2023-07-14 / 10:52
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هبة بريس - وكالات

أذن الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الخميس، للبنتاغون بالاستعانة بما يصل إلى 3000 جندي احتياطي لنشرهم في أوروبا لزيادة القوات الأميركية هناك لدعم عملية العزم الأطلسي.

وبحسب البيان الذي نشره البيت الأبيض، يجب ألا يتجاوز عدد الوحدات المنتشرة أكثر من 3000 عضو في وقت واحد.

ويأتي السماح بنشر 3 آلاف جندي في أعقاب رحلة الرئيس التي استمرت خمسة أيام إلى أوروبا، والتي مرت عبر المملكة المتحدة وليتوانيا وفنلندا، وكان الهدف منها إظهار قوة التحالف الدولي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبدا بايدن واثقًا من أنه قد أنجز هذه المهمة، وأعلن أنه وزعماء آخرين في الناتو أظهروا التحالف العسكري “أنه أكثر اتحادًا من أي وقت مضى”.

وعلى الرغم من أن مطالبة أوكرانيا بمسار واضح لعضوية الناتو بات بعيد المنال، أكد بايدن أن الاتفاقات مع الدول في الحلف ستدعم أمن كييف على المدى الطويل حتى بدون دخولها رسميًا.

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