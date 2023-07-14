شراكة المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري.. تكريس لشرعية المغرب في استغلال سواحله

2023-07-14 / 10:33
0
هبة بريس

أكد الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، أن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها.

وشدد رئيس مجلس المستشارين الأسبق، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح – رابح.

وأشار، الوزير السابق، إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي جدد التأكيد، الخميس، على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة.

كما أكد، في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها الخميس ببروكسل، أن “العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يدعو إلى قواعد واضحة لمساهمة القطاع الخاص في إزالة الكربون

المغرب يدعو إلى قواعد واضحة لمساهمة القطاع الخاص في…

2023-07-14 / 11:06
Photo of بـنيروبي.. بوريطة يجري محادثات مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي

بـنيروبي.. بوريطة يجري محادثات مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي

2023-07-14 / 09:15
Photo of تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران ..هذه هي النقط الخلافية

تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران ..هذه هي النقط الخلافية

2023-07-13 / 20:06
Photo of مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2023-07-13 / 17:54
Photo of بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. انطلاق أشغال الدورة الـ43 للمجلس التنفيذي للاتحاد…

2023-07-13 / 16:15
Photo of أمام أنظار الحكومة.. فتاح العلوي تستعرض إعداد مشروع قانون مالية 2024

أمام أنظار الحكومة.. فتاح العلوي تستعرض إعداد مشروع قانون…

2023-07-13 / 15:12
Photo of الطالبي العلمي و الورد طارق .. لقاء ثنائي لتعزيز العلاقات

الطالبي العلمي و الورد طارق .. لقاء ثنائي لتعزيز…

2023-07-12 / 23:35
Photo of بوريطة: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تزال سارية المفعول

بوريطة: اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا…

2023-07-12 / 17:19
Photo of التواطؤ القائم بين البوليساريو والجماعات الارهابية يلقي بثقله على منطقة الساحل والصحراء

التواطؤ القائم بين البوليساريو والجماعات الارهابية يلقي بثقله على…

2023-07-12 / 16:45
Photo of الإثنين المقبل.. أخنوش في ضيافة مجلس النواب

الإثنين المقبل.. أخنوش في ضيافة مجلس النواب

2023-07-12 / 16:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق