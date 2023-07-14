بـنيروبي.. بوريطة يجري محادثات مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي

هبة بريس

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الخميس بنيروبي، محادثات ثنائية مع نظيريه الإثيوبي والمالاوي.

وتباحث بوريطة، الذي يقود وفدا هاما للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين حسن، حول سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

كما أجرى الوزير المغربي مباحثات مع وزيرة الشؤون الخارجية لمالاوي، نانسي تمبو، استعرض خلالها الجانبان علاقات التعاون الثنائي وبحثا آفاق تعزيز هذه العلاقات.

وجرت المحادثات بحضور السفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد مثقال وسفير المغرب لدى كينيا، عبد الرزاق لعسل، وذلك على هامش أشغال الدورة العادية الثالثة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، المنعقدة بنيروبي من 13 إلى 14 يوليوز.

وينكب المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، خلال هذه الدورة، على دراسة تقرير الدورة العادية السادسة والأربعين للجنة الممثلين الدائمين، وكذا تقرير الأمانة العامة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية بشأن تفعيل هذه المنطقة علاوة على موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2023: ” تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”.

وسيتدارس هذا الاجتماع، أيضا، تقارير لجان المجلس التنفيذي واللجان الخاصة، واستراتيجية والإطار التوجيهي لشراكات الاتحاد الإفريقي، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالبيئة وتغير المناخ والاقتصاد الأزرق، مع التركيز بشكل خاص على تحديات و آفاق الإندماج في إفريقيا.

كما يتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الإفريقي، علاوة على المذكرة المفاهيمية وخارطة طريق موضوع الاتحاد الإفريقي لعام 2024 المتعلق بالتعليم.

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