طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، استمرار طقس حار إلى حار جدا بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية للمملكة، وأيضا الجنوب الشرقي للبلاد، وسيكون حارا نسبيا إلى حار بالسهول الداخلية وبالمنطقة الشرقية.

كما يرتقب تمركز سحب ركامية مصحوبة بقطرات مطرية متفرقة ورعد فوق كل من مرتفعات الأطلس والجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب المنطقة الشرقية.

وسيلاحظ تشكل بعض الكتل الضبابية بالقرب من السواحل الشمالية وبالواجهة المتوسطية، فضلا عن تناثر حبات من الغبار أو من الرمال بالأقاليم الجنوبية، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بجنوب المملكة وبالسواحل الوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 28 و 32 درجة بكل من أقصى الجنوب الشرقي و شمال الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس وما بين 22 و 27 درجة بالمنطقة الشرقية وبباقي جهات الجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 17 و 32 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا على العموم.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والصويرة، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل الأخرى.

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