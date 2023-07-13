الصحراء والأرشيف، موضوع ندوة علمية بجامعة ابن زهر بأكادير

2023-07-13 / 23:16
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احتضت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر  الخميس 13 يوليوز 2023  اليوم الأول من فعاليات الندوة العلمية الموسومة ب”الصحراء والأرشيف” التي ينظمها مختبر” المغرب في أفريقيا : التاريخ والذاكرة والمحيط الدولي” بشراكة مع المركز الوطني للبحث العلمي والتقني.

و تميز هذا اليوم بجلسة افتتاحية تخللتها كلمات ترحيبية للضيوف والمشاركين في الندوة، وذكرت بالسياق العام للندوة التي تاتي في اطار اهتمام المختبر بالارشيف بمختلف مستوياته، في تناغم مع التوجه الوطني نحو مأسسة الأرشيف، وتهدف هذه الندوة إلى تعميق الوعاء المصدري وخلق الاطار  المعرفي الكفيل باستاذ عمل الفاعل السياسي والمؤسساتي تنمويا وسياسيا، وتعزيز الترافع حول القضية الوطنية، وتوجيه البحث العلمي المنتظم حول قضية الوحدة الترابية عبر الاستفادة من الأرصدة الوثائقية والانفتاح الذي حققه المغرب على الأرشيفات الاجنبية خاصة الإسبانية والفرنسية.

وقد تميزت الجلسة الأولى بتقديم  سبعة أوراق علمية  تتكامل في التعريف بالأرشيفات الاجنبية وحضور الصحراء في هذه الأرشيفات، والامكانيات التي تتيحها لتملك الصحراء معرفيا وتعزيز المكتسبات السياسية والتنموية عبر منطق يدرس المحلي والجهوي في انصهار بالبعد الوطني.

 وتوج اليوم الأول من فعاليات الندوة بعرض الشريط الوثائقي “ام الشكاك” للمخرج الشاب احمد بوشلكة، والذي يقدم نمؤذجا فريدا لتركيب حدث تاريخي وطني انطلاقا من الذاكرة والأرشيف، بما يقدمه ذلك الحدث من دلالات وطنية عميقة تترجم مركزية مؤسسة السلطان في الصحراء.

ليضرب المنظمون موعدا مع ضيوف الندوة غدا لاستئناف برنامج الندوة عبر جلسات تناقش الادلة و الشواهد والحجج التي تعالج مغربية الصحراء، وفق مقاربة علمية رصينة ومن خلال اوراق علمية مهمة.

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