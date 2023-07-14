حسناء زلاغ تنفي وجود أي خلاف بينها و بين دنيا بطمة

نجلاء مزيان: هبة بريس

نفت الفنانة المغربية حسناء زلاغ وجود أي خلاف بينها و بين الفنانة دنيا بطمة خاصة بعد إعلان الأخيرة عن موعد طرح أغنية خربوشة.

و كتبت زلاغ تدوينة مطولة عبر حسابها الرسمي بموقع انستقرام جاءت كالتالي:”ملي غنيت أغنية خربوشة أولا لم أقصد أو أتعمد إيداء أحد ..غنيتها لأنها أغنية طلب مني آداءها وغنيتها من قلبي وباحساسي وأغنية تتعجب كاع المغاربة غناوها فنانين قبل مني كالاستاذة: حياة الادريسي وأولاد البوعزواو وفنانين آخرين”.

وأضافت قائلة :”وفي الكواليس دار حوار بيني وبين دنيا وتفاهمنا ولا يوجد خلاف لأني فعلا لم أقصد إيداءها، ومن هذا المنبر الاعلامي: تنقولها ألف مبروك نزول الأغنية غدا رسميا على قناتك، وربي يوفقك، وخربوشة راه طويلة باقي فيها مايتغنى اجيو نغنيوها كلنا ومرة اخرى مبروك والله يدخلها عليك بالنجاح والتوفيق “.

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