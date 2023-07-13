الابتزاز الجنسي يورط طالبين بالدار البيضاء

2023-07-13 / 22:30
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هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، من توقيف طالبين يبلغان من العمر 23 و39 سنة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في التحريض على الفساد.

وأفاد مصدر أمني بأن مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء كانت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية شكايتين تقدمت بهما طالبتان، تتهمان المشتبه فيهما بانتحال صفات أطر إدارية وأساتذة جامعيين بالكلية التي تدرسان بها، وذلك من أجل تحريضهما على الفساد وتعريضهما للابتزاز الجنسي والتهديد باستعمال تطبيقات التواصل.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية قد أسفرت عن التوصل إلى مجموعة من الطالبات الأخريات اللائي كن ضحايا لأفعال إجرامية مماثلة، كما تم تحديد هويتي الطالبين المشتبه فيهما وتوقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة أجهزة إلكترونية يشتبه في كونها استعملت في هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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