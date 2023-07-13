منتجو مسلسل كوري يعتذرون عن إساءات “غير متعمدة” للعرب

2023-07-13 / 22:21
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هبة بريس

اعتذر صنّاع المسلسل الكوري “ملك الأرض” ( King the Land) عن إساءات وردت في مشاهد الحلقة السابعة من المسلسل، وعمّا اعتُبر “مسّاً بشخصية الرجل العربي”. وذلك بعد تعرّضه لانتقادات واسعة، وحملة من الجمهور العربي على مواقع التواصل الاجتماعي ما أدى إلى “هبوط تقييم العمل والنزول الكبير في أرقامه”، إثر عرضه على قناة JTBC الكورية ومنصة نتفليكس.

المشاهد “المسيئة” أدت إلى تدهور تقييمات المسلسل الكوري على “قاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت” العالمية إلى 2 من عشرة، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 8.5 من 10 نجوم، بالإضافة إلى انخفاض تقييمها أيضاً على منصة عرضه نتفليكس.

كما هبط تقييم العمل على محرك البحث غوغل إلى 11% فقط.

المشهد “المسيء للعرب” تمثّلَ بظهور رجل أعمال عربي، يؤديه الممثل الهندي أنوبام تريباثي (المتقن للغة العربية)، مرتديًا زي أمير عربي، في بار أحد الفنادق مع نساء جميلات، محاولاً التغزّل بالبطلة.

وقُدّم العربي (تريباثي) متزوجًا من 4 نساء، وفي نفس الوقت متعدد العلاقات، بشكل اعتُبر إساءة واضحة ومتعمدة للعرب

في البيان الاعتذاري للشركة المنتجة للمسلسل، والذي جاء أيضا وبشكل لافت باللغة العربية إلى جانب الكورية والإنكليزية، قالت: “نود أن نعلن أنه لم يكن لدينا أي نية للسخرية أو الانتقاص من قدر أو قيمة أي بلد أو تشويه ثقافة معينة على الإطلاق، لذلك نتقدم باعتذارنا الشديد عما سببته بعض المشاهد من إزعاج للمشاهدين ونؤكد أن ذلك يرجع إلى عدم المراعاة في الثقافات الأخرى”.

وأضافت: “وإننا إذ نكرر أسفنا واعتذارنا عن هذه المشاهد فإننا نؤكد أن ذلك ناجم عن النقص الكبير في الخبرة وعدم استيعاب ومراعاة الثقافات الأخرى، ونعد بأن نبذل المزيد من الجهد لتلافي هذا النقص وإنشاء محتويات يمكن للمشاهدين من مختلف الثقافات الاستمتاع بها”.

وأكدت الشركة أنها “ستعمل بسرعة على إصلاح المشاهد التي أثرت الجدل، وسيولي فريق الإنتاج المزيد من الاهتمام والعناية حتى نتجنب أي إزعاج في المشاهدة في المستقبل”.
وختمت بالقول: “مرة أخرى، نكرر الاعتذار للمشاهدين الكرام”.

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