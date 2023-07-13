منافسات كأس العرش للغولف .. التعرف على أضلاع المربع الذهبي

2023-07-13 / 21:57
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هبة بريس _ رياضة

بمسالك غولف نادي هوارة نواحي طنجة الذي احتضن الخميس الدور ربع النهائي لمنافسات كأس العرش في رياضة الغولف والذي لعب بنظام فور سام وماتش بلاي، حيث دخلت المسابقة مرحلة التشويق والإثارة.

نادي بالم غولف الدار البيضاء حامل اللقب الذي تسيد الترتيب في اليومين الماضيين، لم يجد أي صعوبة في التغلب على نادي طوني جاكلين الدار البيضاء، والمرور لنصف النهائي، حيث يواجه الجمعة نادي أنفا المحمدية المتأهل بسهولة أيضا على حساب نادي غولف السعيدية.

أما نصف النهائي الثاني فسيجمع بين نادي الغولف الملكي دار السلام بالرباط الفائز على الغولف الملكي بمراكش، ونادي الغولف الملكي بأكادير المتفوق على حساب غولف واد فاس.

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تعليق واحد

  1. والله عار
    الدوري الكولف في طنجة والناس امامك يهربون في قوارب الموت الى اسبانيا
    بسبب الجوع
    والله مهزلة الذل لمسؤولي المغرب كلهم

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