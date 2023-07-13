إنفانتينو يشيد مجددا بالأداء البطولي لـ “أسود الأطلس” في المونديال

هبة بريس

أشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو ، اليوم الخميس بأبيدجان، بالأداء البطولي لأسود الأطلس خلال كأس العالم (قطر 2022) حيث بلغ المنتخب المغربي نصف نهاية البطولة.

واستحضر إنفانتينو الأداء البطولي للمنتخب المغربي بمناسبة انعقاد الدورة 45 للجمعية العامة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بأبيدجان، بحضور رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) باتريس موتسيبي وعدد من رؤساء الاتحادات الافريقية، من ضمنهم فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وبهذه المناسبة أيضا، أشاد رئيس الفيفا بالأساطير والأبطال الأفارقة لأدائهم الجيد في القارة وعبر العالم، مؤكدا أن “دورنا هو أن نضع رهن اشارتكم البنيات التحتية حتى تتمكنوا من إثبات مواهبكم في المنافسات”.

وتابع في تصريحات صحفية أن “كرة القدم في افريقيا مزدهرة وأنا سعيد لأننا عملنا سويا الكثير لكي يكون هذا الأمر واقعا ملموسا” مؤكدا أن “القادم سيكون أجمل”.

كما عبر عن سعادته لكون القارة الافريقية ستكون ممثلة في بطولة كأس العالم المقبلة سنة 2026 بتسع منتخبات ، موضحا أنه “للمرة الاولى في التاريخ سنرى تسع منتخبات أفريقية تشارك في بطولة كأس العالم وهو أمر له دلالة كبيرة”.

وأضاف “قبل انتخابي على رأس الفيفا كانت هذه الهيئة الكروية تستثمر في كرة القدم الأفريقية بواقع 70 مليون دولار كل أربع سنوات واليوم نستثمر أزيد من نصف مليار دولار”.

وأكد رئيس الفيفا أن الهدف هو جعل كرة القدم قوية وأكثر تنافسية من خلال برنامج لتطوير الكفاءات وتنمية المواهب تستفيد منه نحو 200 دولة عبر العالم.

من جهته قال باتريس موتسيبي إن تأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي مونديال قطر 2022 كان أول إنجاز من نوعه في افريقيا ويعكس مدى التطور الذي تشهده كرة القدم في القارة و تنافسيتها على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز “يجعلنا نؤمن بإمكانية تتويج منتخب إفريقي باللقب العالمي”.

وعبر عن ارتياحه للنتائج التاريخية التي حققها المغرب وكذا للأداء الجيد لمنتخبات السنغال والكاميرون وتونس وغانا خلال مونديال قطر.

وأبرز رئيس الكاف نجاح تظاهرة كأس امم افريقيا لكرة القدم لأقل من 23 سنة التي احتضنها المغرب مؤخرا.

وذكر أيضا أن نهائي بطولة امم افريقيا للسيدات التي احتضنها المغرب شهدت حضور جماهيري قياسي بلغ 46 الف متفرج ، معبرا عن تهانئه لمنتخبات نيجيريا وزامبيا والمغرب وجنوب أفريقيا التي تأهلت لبطولة كأس العالم للسيدات (نيوزيلاندا واستراليا 2023).

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