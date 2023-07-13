للمرة الثانية..نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف الشرقاوي ، للمرة الثانية، عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام

و نشرت طافش تدوينة جاءت كالتالي: “طلقت رسمياً بكل هدوء وسلام، أطلب من الجميع احترام الخصوصية، نسرين طافش”.

وهذه هي المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف الشرقاوي، حيث حصل الانفصال الأول في شتنبر الماضي، وعادت إليه بعد فترة انفصال دامت ل 6 أشهر.

ويشار إلى أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في فيلم “أخي فوق الشجرة” رفقة كل من رامز جلال و تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، “ويزو”، حيث يعتبر التجربة السينمائية الثانية لها في مصر بعد “نادي الرجال السري” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل ، الذي تم عرضه عام 2019.

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