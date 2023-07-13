للمرة الثانية..نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

2023-07-13 / 21:44
0
القسم الفني: هبة بريس

أعلنت الفنانة نسرين طافش انفصالها عن زوجها شريف الشرقاوي ، للمرة الثانية، عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي بموقع انستقرام

و نشرت طافش تدوينة جاءت كالتالي: “طلقت رسمياً بكل هدوء وسلام، أطلب من الجميع احترام الخصوصية، نسرين طافش”.

وهذه هي المرة الثانية التي تنفصل فيها نسرين طافش عن زوجها شريف الشرقاوي، حيث حصل الانفصال الأول في شتنبر الماضي، وعادت إليه بعد فترة انفصال دامت ل 6 أشهر.

ويشار إلى أن نسرين طافش شاركت مؤخرًا في فيلم “أخي فوق الشجرة” رفقة كل من رامز جلال و تارا عماد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، “ويزو”، حيث يعتبر التجربة السينمائية الثانية لها في مصر بعد “نادي الرجال السري” مع كريم عبد العزيز وغادة عادل ، الذي تم عرضه عام 2019.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد عملية استئصال الرحم..”فرغلي” تكشف تفاصيل وضعها الصحي

بعد عملية استئصال الرحم..”فرغلي” تكشف تفاصيل وضعها الصحي

2023-07-13 / 18:35
Photo of سعيد ايت باجا يعود بقوة لجمهوره بعد إنهاء دراسته وحصوله على الماستر بفلم جديد ” تيفلت مونامور”

سعيد ايت باجا يعود بقوة لجمهوره بعد إنهاء دراسته…

2023-07-13 / 17:39
Photo of فيلم ” ذاكرة جسد” في عرضه ما قبل الأول بالرباط

فيلم ” ذاكرة جسد” في عرضه ما قبل الأول…

2023-07-13 / 16:29
Photo of تيفلت تستعد لإحتضان المهرجان الثقافي و السياحي في نسخته الثالثة

تيفلت تستعد لإحتضان المهرجان الثقافي و السياحي في نسخته…

2023-07-13 / 14:41
Photo of في أول تعليق لها..زينب أسامة توجه رسالة رومنسية لزوجها

في أول تعليق لها..زينب أسامة توجه رسالة رومنسية لزوجها

2023-07-13 / 14:03
Photo of الدوزي يروج لجديده الغنائي “الحب صعيب”

الدوزي يروج لجديده الغنائي “الحب صعيب”

2023-07-12 / 22:11
Photo of تتويج مراد العشابي بالنجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر

تتويج مراد العشابي بالنجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر

2023-07-12 / 20:18
Photo of منظمة الايسيسكو تدرج رسميا القفطان تراث مغربي غير مادي

منظمة الايسيسكو تدرج رسميا القفطان تراث مغربي غير مادي

2023-07-12 / 18:56
Photo of بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني ديب يقترض 10 ملايين دولار

بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني…

2023-07-12 / 14:15
Photo of نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

2023-07-12 / 12:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق