هل يتجه الاتحاد الأوروبي لتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرة لمواطني المغرب العربي

هبة بريس _ الرباط

من المتوقع ان تصدر المفوضية الأوروبية تشريع يسمح لبعض مواطني دول المغرب العربي الحصول على تأشيرة إلكترونية للدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي،

وهذا الاجراء سيسهل الحصول على التأشيرات. ويحدث هذا بعدما وعت المفوضية أنها تتساهل مع دول في مناطق أخرى وتشددت كثيرا مع الدول المغاربية رغم القرب الجغرافي.

وحل هذا المتغير بعدما قررت كندا تسهيل حصول المغاربة على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، حيث اتخذت الشهر الماضي قرارا يقضي باكتفاء المغاربة الحاصلين على التأشيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، خاصة في كندا بالإجابة على مطبوع رقمي يتضمن معلومات بسيطة. كما رخصت لكل حامل للتأشيرة الأمريكية الحق في زيارة كندا، وكأن الأمر يتعلق بفضاء شنغن خاص بأمريكا الشمالية.

وتفكر المفوضية الأوروبية في تسهيل مسطرة حصول مواطني المغرب العربي على التأشيرة، ويعتبر الموضوع جنينيا للغاية، إذ ستجري بلورة تصور خاص بهذا الملف خلال الشهور المقبلة، وقد يدخل حيز التنفيذ على الأقل سنة 2025 أو 2026. وقد يكون على شاكلة كندا، من خلال تسهيل المسطرة، خاصة للأطر من أطباء ومحامين ومهندسين ورجال أعمال. ويبقى التسهيل الحالي هو منح التأشيرة لمدة تتجاوز أربع سنوات لنسبة معينة من طالبيها.

وفي حالة ما إذا أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لتسريع المشروع وصادقت عليه الدول الأوروبية، وقتها ستكون قد قللت من التوتر الذي يخلفه موضوع التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي والرأي العام المغاربي أكثر منه بين الاتحاد والحكومات. _ تقول القدس العربي _

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