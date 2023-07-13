انتشال جثث 13 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس

هبة بريس

قال خفر السواحل التونسي، الخميس، إن عناصره انتشلوا جثث 13 مهاجرا أفريقيا وأنقذوا 25 آخرين بعد غرق قاربهم الذي كان يبحر إلى إيطاليا.

وذكر خفر السواحل فقط أن المأساة وقعت قبالة ساحل مدينة صفاقس دون أن يوضح مدى بعد القارب عن الشاطئ حين غرق.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما حلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وتوضح أرقام جمعتها رويترز أن عدد القتلى والمفقودين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى نحو 630 في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يزيد بكثير عن أي عام سابق.

وتتعرض تونس لضغوط من الدول الأوروبية لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من الانطلاق من سواحلها، لكن الرئيس قيس سعيد قال إن بلاده لن تعمل كحرس حدود لأوروبا

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