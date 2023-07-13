FILE - A group thought to be migrants from Tunisia on board a precarious wooden boat waits to be assisted by a team of the Spanish NGO Open Arms, around 20 miles southwest from the Italian island of Lampedusa, in Italian SAR zone, on July 29, 2021. According to the Missing Migrants Project, 2,048 people went missing in the Mediterranean in 2021, with around 23,000 missing since 2014. Experts warn Sabee al Saidi and Chaima Ben Mahmoude — social media influencers from Tunisia, with nearly 2 million followers on TikTok and Instagram between them that they could inspire others to make the dangerous crossing, after the two Tunisian women have sparked controversy with their posts — which show them on seemingly carefree trips across the Mediterranean, landing in Lampedusa, Italy, and then traveling around European cities taking selfies next to landmarks as they sport popular fashion brands. Many criticized them for “normalizing” a journey that leaves thousands dead each year. (AP Photo/Santi Palacios, File)

انتشال جثث 13 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس

2023-07-13 / 21:00
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هبة بريس

قال خفر السواحل التونسي، الخميس، إن عناصره انتشلوا جثث 13 مهاجرا أفريقيا وأنقذوا 25 آخرين بعد غرق قاربهم الذي كان يبحر إلى إيطاليا.

وذكر خفر السواحل فقط أن المأساة وقعت قبالة ساحل مدينة صفاقس دون أن يوضح مدى بعد القارب عن الشاطئ حين غرق.

وتواجه تونس أزمة هجرة غير مسبوقة بعدما حلت محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أفريقيا والشرق الأوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.

وتوضح أرقام جمعتها رويترز أن عدد القتلى والمفقودين قبالة سواحل تونس ارتفع إلى نحو 630 في النصف الأول من عام 2023، وهو ما يزيد بكثير عن أي عام سابق.

وتتعرض تونس لضغوط من الدول الأوروبية لمنع أعداد كبيرة من المهاجرين من الانطلاق من سواحلها، لكن الرئيس قيس سعيد قال إن بلاده لن تعمل كحرس حدود لأوروبا

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