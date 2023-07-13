الفيفا يفرض شرطا على النصر السعودي ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد

هبة بريس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، أن نادي النصر، الذي يلعب له، النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، سيتمكن من تسجيل لاعبين جدد، بعد أن قرر اتحاد الكرة العالمي رفع حظر، كان سلطه عليه، حتى يسدد مستحقات لنادي ليستر الإنكليزي.

وسيدفع النصر 513 ألف دولار للنادي الإنكليزي بالإضافة إلى فائدة سنوية بنسبة 5٪ بموجب حكم صدر في أكتوبر 2021 .

وقدم ليستر شكوى ضد النصر في إبريل 2021 بسبب مستحقات إضافية غير مدفوعة مستحقة من صفقة بيع مهاجمه النيجيري، أحمد موسى، في 2018 والتي قدرت وقتها بـ 20 مليون دولار.

وغادر موسى نادي النصر في عام 2020 ولعب الموسم الماضي مع نادي “سيواس سبور” التركي.

ولا يزال بإمكان النصر، شراء لاعبين جدد، لكن من دون تسجيلهم للعب.

وقال “فيفا” الخميس إن نادي النصر ممنوع حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المستحقة مؤكدا أنه “سيتم رفع الحظر ذي الصلة فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين..

وجاء استقدام النصر لرونالدو، في يناير، ضمن موجة غير مسبوقة من الإنفاق من قبل الأندية في دوري المحترفين السعودي، حيث يمتلك صندوق الاستثمارات العامة أربعة منها.

ويرأس الصندوق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتعاقد النصر مع لاعب خط الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش هذا الشهر من إنتر ميلان في صفقة بقيمة 20 مليون دولار.

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