Israeli Minister of Defence Yoav Gallant speaks during a joint statement with his U.S. counterpart, Secretary of Defense Lloyd Austin following their meeting at Ben Gurion International Airport in Thursday, March 9, 2023. (AP Photo/Maya Alleruzzo)

إسرائيل تعلن إحباط عشرات الهجمات الإيرانية

2023-07-13 / 20:25
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هبة بريس _ وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، أثناء زيارة‭ ‬إلى أذربيجان إن إسرائيل وشركاءها الأجانب أحبطوا أكثر من 50 هجوما دبرته إيران على إسرائيليين، ويهود، في الخارج، خلال السنوات القليلة الماضية.

وتخوض إسرائيل، وإيران، حرب ظل، على غرار الحرب الباردة منذ عقود، مع تبادل الاتهامات بالتخريب ومؤامرات الاغتيال.

واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الأربعاء، إيران، بالوقوف وراء محاولة فاشلة لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في باكو.

ولم يؤكد المسؤولون الأذربيجان ذلك على الفور.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن غالانت قوله “بناء على أوامر زعيمها الأعلى، شنت إيران في السنوات القليلة الماضية حملة إرهابية عالمية غير مسبوقة النطاق، ركزت على الإسرائيليين واليهود.. نحن نتحدث عن أكثر من 50 محاولة هجوم”.

ونسب غالانت الفضل إلى أجهزة الأمن الإسرائيلية و”التعاون الوثيق مع دول كثيرة” في إحباط الهجمات المزعومة.

ولم يصدر تعليق على الفور من مسؤولين إيرانيين.

وأذربيجان شريك دفاعي رئيسي لإسرائيل على حدود إيران

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