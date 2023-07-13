تطبيع العلاقات بين الرباط وطهران ..هذه هي النقط الخلافية

2023-07-13 / 20:06
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هبة بريس _ الرباط

كشف البرلماني نو الدين قربال النقاط العالقة والمعرقلة لعودة العلاقات بين إيران والمغرب، رغم التقارب الأخير بين طهران ومعظم العواصم العربية.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في يونيو الماضي، إن بلاده ترحب بــ”تطبيع وتطوير العلاقات مع دول المنطقة والعالم، بما فيها مصر والمغرب”.

و بشأن ما إن كانت هناك مشاورات حالية بين الرباط وطهران لاستعادة العلاقات، وشروط الرباط حول ذلك، قال البرلماني نور الدين قربال، إن المغرب اشترط شرطا أساسيا في علاقته الدولية، يتمثل في الاعتراف بالوحدة الوطنية.

وأضاف قربال: “إن كل من يعارض هذا المعطى لا يمكن أن يكون للمغرب معه علاقة، سواء كانت دبلوماسية أو سياسية واقتصادية”.

وتابع البرلماني : “الأمر واضح في الاتجاه بناء على قرارات الأمم المتحدة التي تحدثت عن مشروع الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب 2007، ووصفته بأنه حكم يتصف بالمصداقية والواقعية والجدية، وأن أي أطروحة أخرى لا يمكنها أن تخدم مصالح المنطقة”.

وفي العام 2018، قرر المغرب قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بسبب ملف الصحراء ، متهما طهران بدعم جبهة “البوليساريو” عبر “حزب الله” اللبناني.

وطلبت الرباط حينها من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات قالت إنها “كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو”، كما قرر المغرب استدعاء سفير المملكة في إيران، وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

وحينها قال بهرام قاسمي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية،” إن أهم أركان سياسة بلاده الخارجية هو عدم التدخل بشؤون الدول الأخرى”، نافيا وجود أي تدخل للسفارة الإيرانية في هذه القضية._ يقول قربال لسبوتنيك _

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‫10 تعليقات

  8. الهدف من ذالك هو التجسس على الدول وإمكانياتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية ..

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