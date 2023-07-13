غياب حراس السباحة عن أغلب شواطئ المملكة وضع يسائل الوقاية المدنية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

مع بداية موسم الصيف الجاري ، سجل بشكل كبير غياب حراس السباحة بأغلب شواطئ المملكة ، واقتصارها على عدد قليل من الشواطئ المركزية بالمدن بالخصوص ، مما يطرح علامات الاستفهام حول غياب إستراتيجية وطنية متعلقة بخدمات الإنقاذ السريع لضحايا الغرق خصوصا، أن الشواطئ المغربية الاكثر إقبالا من السياح الاجانب، كما أنه بالمقابل يسجل بشكل سنوي سقوط عدد من الضحايا أغلبهم يفقدون حياتهم بسبب تأخر سيارة الإسعاف او الانقاذ وغياب التجهيزات .

– شهادات من مواطنين

إلتقت وعاينت جريدة ” هبة بريس ” او تلقت إتصالات من مواطنين مغاربة، أغلبهم يجمعون على غياب تجهيزات الانقاذ او سيارات الاسعاف بالشواطئ ، خصوصا في فصل الصيف حيث يكثر الاقبال على الشواطئ لقضاء عطلة الصيف، مؤكدين أن حوادث الغرق التي تشهدها تلك الشواطئ كل عام يجب أن يتم حدها بتوفير منقذين وأبراج مراقبة لتأمين سلامة مرتادي الشواطئ.

وطالب هؤلاء بتوفير خدمات الإنقاذ السريع للمصطافين على امتداد شواطئ المملكة التي تستقبل كل صيف الآلاف من المواطنين، وان تعمل مصالح الوقاية المدنية على تعبئة مواردها كل موسم اصطياف وتعيين كوادر مؤهلة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، لتأمين وإرشاد مرتادي الشواطئ بمعايير وقواعد السلامة، وتوفير وسائل الإنقاذ السريع، مثل العوامات والدراجات المائية، للاستجابة السريعة للحد من حوادث الغرق.

وأفاد عدد من المستجوبين بأن حوادث الغرق المتكررة على شواطئ المملكة باتت مقلقة، خصوصاً أن معظم ضحايا هذه الحوادث من الأطفال والشباب، نتيجة عدم قدرتهم على السباحة لأعماق معينة في البحر.

وأشارت إلى أن هذه الحوادث تترك في النفوس أثراً عميقاً، وباتت الإجازة الصيفية مقترنة بسماع خبر غرق على الشاطئ لطفل أو لشاب، مؤكدة أن وجود طاقم بحري من المنقذين والمشرفين على الشواطئ في الأماكن الحيوية بات ضرورة ملحة.

وطالب أغلب المصطافين الجهات المعنية بضرورة دراسة الحلول، وتوفير مراقبين مؤهلين لتأمين الشواطئ، والتعامل الفوري مع حالات الغرق، إضافة إلى توفير دوريات متحركة وراجلة، تتولى مراقبة الشاطئ على مدار الساعة، مشددين على ضرورة توعية الأسر بمراقبه أبنائها أثناء السباحة، عبر وصلات إشهارية تحسيسية بكافة وسائل الأعلام الوطنية، من أجل تعزيز الثقافة الوقائية للأسر من خطر حوادث الغرق، من خلال حملات توعية على مدار العام، مشيرةً إلى أن تحقيق السلامة من حوادث الغرق تأتي ضمن المسؤولية الجماعية التي تقع على عاتق كل فرد للحد من أخطارها على المجتمع.

ولفتت إلى أن اللوحات الإرشادية والتحذيرية على الشواطئ تلقى تجاهلاً كبيراً من أولياء الأمور وبعض الشباب الذين يرتادون بعض الشواطئ المحروسة، إذ لابد من وجود قوة تمنعهم من السباحة في المناطق المحظورة، والأعماق غير مسموح بها في البحر.

وطالب بعض المواطنين ، بمنع السباحة المنفردة على الشواطئ، خصوصاً أن بعض الأشخاص يعانون أمراضاً مزمنة مثل مرض الصرع، والربو، والسكري، ومرض القلب.

وأكد أن استعمال العوامات الهوائية من قبل الأطفال في مياه عميقة قد يعرضهم للانجراف بالتيار، في ظل انشغال ذويهم بممارسة رياضة المشي أو غيرها على الشاطئ.

– تدابير السلامة

اجمع أغلب المستجوبين لجريدة ” هبة بريس ” عن ضعف وسائل وحراس الانقاذ بأغلب شواطئ المملكة ، وأن بعضها المحروس لازال يفتقد لضعف تدابير السلامة، التي تتمثل في التحذير عبر وضع رايات حمراء، توضح لمرتادي الشاطئ عدم الاقتراب أو النزول إلى البحر الذي يمنع فيه ممارسة رياضة السباحة، إضافة إلى تسجيل ضعف وجود مراقبين يتولون مهمة مراقبة الشواطئ في أماكن مختلفة، وأخيراً غياب وجود فرق إسعاف قريبة من البحر، تتدخل عند الضرورة.

وأكد هؤلاء أن عملية الإنقاذ لو نفذت من شخص لم يكن منقذاً محترفاً أو خاضعاً لتدريب الإنقاذ، ويفتقد أسسه الصحيحة، سيكون مصيره الغرق، متابعاً أن على الأشخاص طلب المساعدة الفورية من الجهات المسؤولة في حال شاهدوا شخصاً يتعرض للغرق.

– إحصائيات صادمة

سجلت المديرية العامة للوقاية المدنية، غرق 9482 شخصا من المصطفين في شواطئ المملكة منذ فاتح ماي إلى غاية منتصف شهر يوليوز من صيف الماضي 2022.

وكشفت المديرية أن 32 شخصا لقوا حتفهم، بينهم 21 بالشواطئ غير المحروسة، و11 وفاة بالشواطئ المحروسة، في حين تمكن المنقذون من إغاثة 9430 شخصا، بينما مازال 20 شخصا في عداد المفقودين.

ووفق الأرقام، تحتل جهة طنجة تطوان الحسيمة أعلى معدل لغرق المصطفين، بـ3136 حالة، ثم جهة الدار البيضاء سطات ب3200، تليهم جهة الرباط سلا القنيطرة ب 2302.

وبلغ عدد الغرقى بجهة الشرق 326، وفي جهة سوس ماسة بلغ عدد الغرقى 169، بينما بلغ بجهة كلميم واد نون 143غريقا و104 غرقوا بشواطئ جهة مراكش آسفي، إضافة إلى 101 غرقوا بشواطئ العيون الساقية الحمراء، وحالة غرق واحدة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص الأشخاص ال 20 المفقودين، بينهم 13 غريقا بالشواطئ غير المحروسة، و7 مفقودين بالشواطئ المحروسة. وتم إنقاذ وإسعاف 9430 شخصا أحياء، من مجموع الغرقى، منهم 182 بالشواطئ غير المحروسة، مقابل 9248 بالشواطئ المحروسة.

يذكر أن المديرية العامة للوقاية المدنية سجلت خلال صيف 2021، ما مجموعه 33061، توفي منهم 94 شخصا، بينما أنقذت الوقاية المدنية 32945 شخصا، بينما سجل 22 مفقودا في الشواطئ غير المحروسة.

واحتفظت جهة طنجة تطوان الحسيمة بتسجيل أكبر عدد للغرقى في صيف 2021 كما في صيف 2022، تلتها جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة.

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