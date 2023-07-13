بعد عملية استئصال الرحم..”فرغلي” تكشف تفاصيل وضعها الصحي

القسم الفني: هبة بريس

طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي جمهورها على صحتها، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم.

وأعربت فرغلي، في فيديو عبر قناة “art”، عن سعادتها الكبيرة بالمحبة التي تلقتها من الناس، واصفة نفسها بـ”أسعد إنسانة” لأنها تلقت اهتماما ودعما واسعيْن من الفنانين والصحافة والجمهور.

وأكدت أن الفترة العصيبة التي مرت بها مؤخراً جعلتها تشعر بالحنان الذي افتقدته في طفولتها، كونها عاشت حياتها في مدرسة داخلية بعيدة عن عائلتها، ولم تكن تتخيل أنها ستشعر الحب والرعاية والاهتمام في حياتها.

ووجهت فرغلي رسالة شكر لزملائها الفنانين الذين وقفوا إلى جانبها خلال الفترة الماضية، وخصّت بالشكر كلًا من ليلى علوي، وصفية العمري، وميرفت أمين، وإلهام شاهين، ولطيفة، وسميرة سعيد، ومادلين طبر، واصفةً إياهنّ “بهوانم الزمن الجميل”.

كما توجهت بالشكر كذلك لكل من نقيب الفنانين أشرف زكي والفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر.

فيما أعربت عن أمنيتها بلقاء الفنانة صفاء أبو السعود، معلقة: “مش عارفة أشكرك ازاي.. من طول عمري بحلم أكون ضيفة معاك ببرنامجك وإن شاء الله نتقابل قريباً”.

وكشفت فرغلي عن موقف حصل معها أمس الأربعاء وأثّر فيها جداً، وهو زيارة جيرانها الذين لا تعرفهم أبداً لمنزلها من أجل الاطمئنان على صحتها، ما أعطاها القوة والحماس للعودة مجدداً للتمثيل.

وعلقت: “امبارح دخل عليا 40 شخص ما أعرفهمش.. جايبنلي شوكولاته وورد.. وبقينا منضحك ومنهزر ساعتين.. الموقف دا خلاني أرجع أوقف ع رجليي.. وأعطاني قوة عشان أكمل”.

وكانت فرغلي قد خضعت مؤخراً لعملية جراحية تطلبت استئصال الرحم، وذلك عقب اكتشاف إصابتها بـ9 أورام خطيرة، فجأةً.

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