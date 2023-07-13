بعد عملية استئصال الرحم..”فرغلي” تكشف تفاصيل وضعها الصحي

2023-07-13 / 18:35
0
القسم الفني: هبة بريس

طمأنت الفنانة المصرية حورية فرغلي جمهورها على صحتها، مشيرة إلى أنها خرجت من المستشفى بعد خضوعها لعملية استئصال الرحم.

وأعربت فرغلي، في فيديو عبر قناة “art”، عن سعادتها الكبيرة بالمحبة التي تلقتها من الناس، واصفة نفسها بـ”أسعد إنسانة” لأنها تلقت اهتماما ودعما واسعيْن من الفنانين والصحافة والجمهور.

وأكدت أن الفترة العصيبة التي مرت بها مؤخراً جعلتها تشعر بالحنان الذي افتقدته في طفولتها، كونها عاشت حياتها في مدرسة داخلية بعيدة عن عائلتها، ولم تكن تتخيل أنها ستشعر الحب والرعاية والاهتمام في حياتها.

ووجهت فرغلي رسالة شكر لزملائها الفنانين الذين وقفوا إلى جانبها خلال الفترة الماضية، وخصّت بالشكر كلًا من ليلى علوي، وصفية العمري، وميرفت أمين، وإلهام شاهين، ولطيفة، وسميرة سعيد، ومادلين طبر، واصفةً إياهنّ “بهوانم الزمن الجميل”.

 كما توجهت بالشكر كذلك لكل من نقيب الفنانين أشرف زكي والفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر.

فيما أعربت عن أمنيتها بلقاء الفنانة صفاء أبو السعود، معلقة: “مش عارفة أشكرك ازاي.. من طول عمري بحلم أكون ضيفة معاك ببرنامجك وإن شاء الله نتقابل قريباً”.

وكشفت فرغلي عن موقف حصل معها أمس الأربعاء وأثّر فيها جداً، وهو زيارة جيرانها الذين لا تعرفهم أبداً لمنزلها من أجل الاطمئنان على صحتها، ما أعطاها القوة والحماس للعودة مجدداً للتمثيل.

وعلقت: “امبارح دخل عليا 40 شخص ما أعرفهمش.. جايبنلي شوكولاته وورد.. وبقينا منضحك ومنهزر ساعتين.. الموقف دا خلاني أرجع أوقف ع رجليي.. وأعطاني قوة عشان أكمل”.

وكانت فرغلي قد خضعت مؤخراً لعملية جراحية تطلبت استئصال الرحم، وذلك عقب اكتشاف إصابتها بـ9 أورام خطيرة، فجأةً.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of للمرة الثانية..نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

للمرة الثانية..نسرين طافش تعلن انفصالها عن زوجها

2023-07-13 / 21:44
Photo of سعيد ايت باجا يعود بقوة لجمهوره بعد إنهاء دراسته وحصوله على الماستر بفلم جديد ” تيفلت مونامور”

سعيد ايت باجا يعود بقوة لجمهوره بعد إنهاء دراسته…

2023-07-13 / 17:39
Photo of فيلم ” ذاكرة جسد” في عرضه ما قبل الأول بالرباط

فيلم ” ذاكرة جسد” في عرضه ما قبل الأول…

2023-07-13 / 16:29
Photo of تيفلت تستعد لإحتضان المهرجان الثقافي و السياحي في نسخته الثالثة

تيفلت تستعد لإحتضان المهرجان الثقافي و السياحي في نسخته…

2023-07-13 / 14:41
Photo of في أول تعليق لها..زينب أسامة توجه رسالة رومنسية لزوجها

في أول تعليق لها..زينب أسامة توجه رسالة رومنسية لزوجها

2023-07-13 / 14:03
Photo of الدوزي يروج لجديده الغنائي “الحب صعيب”

الدوزي يروج لجديده الغنائي “الحب صعيب”

2023-07-12 / 22:11
Photo of تتويج مراد العشابي بالنجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر

تتويج مراد العشابي بالنجمة الذهبية كأحسن فنان ساخر

2023-07-12 / 20:18
Photo of منظمة الايسيسكو تدرج رسميا القفطان تراث مغربي غير مادي

منظمة الايسيسكو تدرج رسميا القفطان تراث مغربي غير مادي

2023-07-12 / 18:56
Photo of بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني ديب يقترض 10 ملايين دولار

بعد خسارته 650 مليون دولار في الدعاوى مع طليقته…جوني…

2023-07-12 / 14:15
Photo of نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

نعمان لحلو:”سعد لمجرد من عرف الموسيقى المغربية بالخارج”

2023-07-12 / 12:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق