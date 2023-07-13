تأهل التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس

هبة بريس _ رياضة

بلغت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليًا بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6 الخميس.

وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالميًا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت.

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