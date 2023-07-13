تأهل التونسية أنس جابر لنهائي بطولة ويمبلدون للتنس

2023-07-13 / 18:12
2
هبة بريس _ رياضة

بلغت التونسية أنس جابر، وصيفة العام الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للعام الثاني تواليًا بتغلبها على البيلاروسية أرينا سابالينكا الثانية عالميًا معوضة تأخرها بمجموعة الى فوز 6-7 (5-7)، 4-6، 3-6 الخميس.
وبعد أن سقطت في نهائي العام الماضي امام الكازاخستانية ايلينا ريباكينا، ستكون جابر المصنفة سادسة عالميًا أمام فرصة للظفر بأول لقب كبير في مسيرتها عندما تواجه في النهائي التشيكية ماركيتا فوندروشوفا السبت.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منافسات كأس العرش للغولف .. التعرف على أضلاع المربع الذهبي

منافسات كأس العرش للغولف .. التعرف على أضلاع المربع…

2023-07-13 / 21:57
Photo of إنفانتينو يشيد مجددا بالأداء البطولي لـ “أسود الأطلس” في المونديال

إنفانتينو يشيد مجددا بالأداء البطولي لـ “أسود الأطلس” في…

2023-07-13 / 21:43
Photo of الفيفا يفرض شرطا على النصر السعودي ليتمكن من تسجيل لاعبيه الجدد

الفيفا يفرض شرطا على النصر السعودي ليتمكن من تسجيل…

2023-07-13 / 20:40
Photo of قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. هذه مجموعة المنتخب المغربي

قرعة تصفيات إفريقيا لمونديال 2026.. هذه مجموعة المنتخب المغربي

2023-07-13 / 17:27
Photo of المنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية يتأهل لربع نهائي كأس العالم

المنتخب المغربي لكرة القدم الإلكترونية يتأهل لربع نهائي كأس…

2023-07-13 / 17:18
Photo of بسبب “الديون المعلقة”.. الفيفا يحرم النصر السعودي من تسجيل لاعبين جدد

بسبب “الديون المعلقة”.. الفيفا يحرم النصر السعودي من تسجيل…

2023-07-13 / 16:18
Photo of الجزائري زفيزف يفشل في دخول المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

الجزائري زفيزف يفشل في دخول المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

2023-07-13 / 14:51
Photo of بحضور المغرب.. افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ 45 للكـاف بأبيدجان

بحضور المغرب.. افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ 45 للكـاف…

2023-07-13 / 13:27
Photo of “برشلونة” يضم المهاجم روكي “موهبة البرازيل الجديدة”

“برشلونة” يضم المهاجم روكي “موهبة البرازيل الجديدة”

2023-07-12 / 20:31
Photo of “رونالدو” يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة

“رونالدو” يستثمر في منصة لبيع الساعات الفاخرة

2023-07-12 / 20:06

‫2 تعليقات

  1. نهاءي ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻭﻳﻤﺒﻠﺪﻭﻥ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺗﻮﺍﻟﻴًﺎ مفخرة العرب لن ننسى هذا متمنياتنا لك بالصحة و طول العمر حفظك الله

  2. مفخرة العرب متمنياتنا بالصحة والعافية وطول العمر حفظك الله ياانس جابر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق