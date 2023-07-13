مجلس الحكومة

مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا

2023-07-13 / 17:54
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هبة بريس

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أنه تم على مستوى رئاسة الحكومة تعيين السيدة ندى بياز، مديرة عامة للمدرسة الوطنية العليا للإدارة؛ وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة تم تعيين السيد الحسين يهوس، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تعيين السيد عبد المالك فرج، مديرا للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والسيد نبيل شوقي، مديرا للمختبر الرسمي للتحليلات والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء؛ وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل تم تعيين السيد عبد العزيز البوجدايني، كاتبا عاما.

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