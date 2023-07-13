مركز تسجيل البطائق البيومترية بسطات.. طاقات شابة تواجه طوابير المواطنين

محمد منفلوطي_ هبة بريس

هنا بمركز تسوية وتسجيل المعطيات الخاصة بالبطائق التعريفية البيومترية بمدينة سطات، رصدت هبة بريس صباح اليوم الخميس، طوابير لمواطنين ومواطنات وهم ينتظرون دورهم لتسوية ملفاتهم للحصول على بطائقهم التعريفية البيومترية، فيما تعتكف العديد من الأطر الشابة من موظفي وموظفات الأمن العاملة بهذا المركز الكائن بحي اسماعلة لمعالجة كافة الملفات المعروضة عليها، ضمن مجهودات تستحق كل تقدير واحترام من قبل القائمين هنا بدءا من المدخل الأمامي من خلال العمل على تنظيم الصفوف، مرورا بالعديد من المكاتب الادارية التي تهتم بتسوية الملفات، كلها اجراءات تروم خدمة المواطنين والمواطنات من مختلف الفئات،…شيوخ ونساء وشباب وتلاميذ وتلميذات المدارس ممن هم بصدد اجتياز امتحانات الجهوي للسنة المقبلة، مواطنون من داخل المدينة ومن خارجها ومن مختلف المناطق القروية حجوا بكثافة لتسوية بطائقهم التعريفية.

وقد رصدت “هبة بريس” في زيارة لها لهذا المركز، جموعا من المواطنين وهم يتأبطون أظرفة من الحجم الكبير ضمنوها وثائقهم الشخصية المتعلقة بحصولهم على بطائق التعريف البيومترية، وقد استقت الجريدة من عين المكان تصريحات للعديد من المواطنين الذين أجمعوا على أن جميع الطلبات المقدمة من طرفهم تتم معالجتها بشكل مباشر وفوري، وهو الأمر الذي يضطر معه العاملون بهذا المركز للاشتغال حتى الساعة السادسة مساء من كل يوم بدون توقف، تلبية لحاجيات المواطنين وتحسينا لجودة الخدمات المقدمة.

ويذكر، أن هذا المركز الذي تم افتتاحه خلال التقسيم الجهوي السابق بالشاوية ورديغة، على مساحة 400 متر تقريبا ، يضم خمسة مكاتب تخص إنجاز وتسليم البطائق البيومترية ونسخ السوابق العدلية يشرف على العمل بها مجموعة من الموظفين والموظفات، لكن على مايبدو يبقى العدد غير كافيا مقاربة مع حجم الخدمات التي سيقدمها هذا المركز الذي من المتوقع أن يصل عدد الطلبات اليومية إلى 500 طلب موزعة ما بين 300 حالة تقريبا تخص الحصول على البطائق البيومترية لأول مرة ،وما بين 200 حالة تهم سحب البطائق المنجزة وعمليات نسخ شواهد السوابق العدلية.

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