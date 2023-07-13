بسبب “الديون المعلقة”.. الفيفا يحرم النصر السعودي من تسجيل لاعبين جدد

2023-07-13 / 16:18
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هبة بريس - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس حرمان نادي النصر السعودي الذي يضم بين صفوفه قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، من تسجيل لاعبين جدد بسبب “الديون المعلقة”.

وقال متحدث بإسم فيفا اليوم الخميس “تم حرمان نادي النصر حاليا من تسجيل لاعبين جدد بسبب الديون المعلقة”.

وأضاف “سيتم رفع الحظر فور تأكيد تسوية الديون من قبل الدائنين المعنيين”.

وكان النصر السعودي قد دعم صفوف بلاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

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