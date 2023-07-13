مصطفى بايتاس

بايتاس: الاجراءات الحكومية مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني وتعافيه

2023-07-13 / 15:59
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الإجراءات الحكومية مكنت من تحسن الاقتصاد الوطني وتعافيه.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “لابد أن نؤكد على أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة على المستوى الاقتصادي مكنت من تحسنه وتعافيه، وذلك ليس بشهادة الحكومة لكن بشهادة التقارير التي صدرت مؤخرا وطنيا أو دوليا”.

وأضاف الوزير، أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة اما على مستوى محاربة التضخم أو في اطار دعم مجموعة من القطاعات ومن ضمنها القطاع السياحي التي عرف طفرة كبرى، يؤكد على أن هذه الخيارات كانت مهمة ولها وقع مباشر على القطاعات المعنية.

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