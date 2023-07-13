بايتاس: الهدف من الاتفاق مع “لارام” هو الرفع من أداء القطاع السياحي

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أن الهدف من الاتفاق الموقع مع شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام”، هو مواكبة مجهود الحكومة للرفع من أداء القطاع السياحي.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الآن اتضح أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة عززت من الوجهة المغربية وأيضا النتائج الباهرة التي حققها المنتخب المغربي والتي ساهمت في انفتاح عدد من الأسواق على السوق السياحية المغربية “.

وأشار بايتاس، الى الاستراتيجية الجديدة للقطاع السياحي التي تتضمن عددا من الاجراءات المتمثلة في التكوين والاصلاح وتوسيع المجال السياحي، ما يجعل من الطبيعي مواكبة شركة الخطوط الملكية المغربية لهذا الانفتاح. وفق قوله

هذا ووقعت شركة الخطوط الملكية المغربية والحكومة، أمس الأربعاء، عقدا تلتزم من خلاله الشركة بمخطط تنموي سيمكنها من تغيير المنظور والتموقع كشركة طيران رائدة تحظى بآفاق عالمية في أفق سنة 2037.

وتهدف الخطوط الملكية المغربية للانتقال من كونها شركة تقليدية، مجهزة بأسطول للمدى المتوسط شمال ـ جنوب، إلى أسطول ناقل شمولي وذلك بتحويل وتيرة نموها إلى السرعة القصوى، وباستغلال محورعابر للقارات.

وأبرزت الشركة في بلاغ لها، أنها تتطلع خلال سنة 2037 للتوفر على 200 طائرة، والوصول إلى 31،6 مليون مسافر بالإضافة إلى أن تتمكن الشركة من تغطية 143 وجهة، وتحقق رقم معاملات يبلغ 94 مليار درهم، ونسبة ملئ تصل لـ 82٪.

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