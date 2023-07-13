الجزائري زفيزف يفشل في دخول المكتب التنفيذي لـ”الكاف”
هبة بريس - الرباط
فشل الجزائري جهيد زفيزف، الخميس، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.
وتفوق رئيس الاتحادية الليبي بحصوله على 38 صوتا مقابل 15 صوتا لزفيزف .
وأصبحب الجزائر مرة أخرى خارج أسوار الكاف لسنوات جديدة .
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المجموع 13 آراء
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12 تعليقات
سنسمع اسطوانة اعلامهم القديمة. المروك. القجع حاكم الكاف والفيفا…. لم يفهموا انهم أصبحوا منبودين.
ربي دار الخير حيت أشكون خرب الكرة الإفريقية الجزائري روروة عيسى حياتو واش معقلتوش ياربي بعد بحال هادا المنحيس على الفدرالية الافريقية
مرة أخرى الإعلام الجزائري سيخرج بتصريح ضد المغرب ..
اللهم وفق بلدنا الحبيب الى الخير ..
الجزائر اصبحت أضحوكة العالم..
الكراغلة في خسران مستمر ..
رسالة الى الجميع . أن المغرب تاج الدول العربية والافريقية..
المغرب في تقدم مستمر ويعمل ليلا ونهارا من أجل إنجاح الرياضة ..
ضربة موجعة لزفيزف الجزائري رجع خاوي الوفاض الى بلده..
الشوهة يا سلام ..
المغرب يتربع على عرش الكرة الإفريقية ..
نتمنى التقدم والنجاح والسداد لدولة الجزائر رغم عدائها لنا ..