الجزائري زفيزف يفشل في دخول المكتب التنفيذي لـ”الكاف”

هبة بريس - الرباط

فشل الجزائري جهيد زفيزف، الخميس، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.

وتفوق رئيس الاتحادية الليبي بحصوله على 38 صوتا مقابل 15 صوتا لزفيزف .

وأصبحب الجزائر مرة أخرى خارج أسوار الكاف لسنوات جديدة .

ما رأيك؟ المجموع 13 آراء 1 12