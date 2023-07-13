الجزائري زفيزف يفشل في دخول المكتب التنفيذي لـ”الكاف”
هبة بريس - الرباط
فشل الجزائري جهيد زفيزف، الخميس، في الفوز بِمنصب عضو في اللّجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لِكرة القدم.
وتفوق رئيس الاتحادية الليبي بحصوله على 38 صوتا مقابل 15 صوتا لزفيزف .
وأصبحب الجزائر مرة أخرى خارج أسوار الكاف لسنوات جديدة .
ما رأيك؟
المجموع 10 آراء
1
9
2 تعليقات
سنسمع اسطوانة اعلامهم القديمة. المروك. القجع حاكم الكاف والفيفا…. لم يفهموا انهم أصبحوا منبودين.
ربي دار الخير حيت أشكون خرب الكرة الإفريقية الجزائري روروة عيسى حياتو واش معقلتوش ياربي بعد بحال هادا المنحيس على الفدرالية الافريقية