الرباط تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول علماء العالم الإسلامي

هبة بريس

تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) يومي 11 و12 أكتوبر المقبل بالرباط، الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي، والتي اختارت لها موضوع “الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني”.

وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، أن الدورة الأولى لهذا المؤتمر تهدف إلى التعريف بإسهامات العلامة الفارابي على المستوى العالمي، وإبراز دوره في التقريب الفكري بين الشرق والغرب، ورفع الوعي بدور دول العالم الإسلامي في نحت الشخصية الثقافية للعالم على امتداد التاريخ.

ودعت المنظمة في هذا الصدد العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلبة الدراسات العليا، إلى المشاركة بالمؤتمر الدولي بأوراق بحثية حول إسهامات الفارابي الفكرية، مبرزة أن لجنة تحكيم خاصة ستقوم بتقييمها ومنح جوائز مالية للأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى تبلغ قيمتها على التوالي 5000 و3000 و2000 دولار أمريكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه البحث المشارك يجب أن يتناول موضوعا يندرج ضمن أحد محاور المؤتمر، وهي “الفارابي وتأثيره في الفلسفة الإنسانية”، و”نظريات الفارابي في مجال فلسفة العلوم والفلسفة السياسية”، و”فلسفة الموسيقى وجماليتها عند الفارابي”، و”التجديد في الدراسات الفارابية اليوم”.

وعلى الراغبين في المشاركة إرسال ملخصات البحوث (500 كلمة على الأكثر) إلى البريد الإلكتروني: culture@icesco.org أو rabat@mfa.kz، باللغات العربية أو الفرنسية أو الانجليزية، وذلك قبل 20 غشت المقبل على أن الأجل النهائي لتقديم البحوث الكاملة هو فاتح أكتوبر 2023.

وسيتم الإعلان عن البحوث المرشحة للفوز بالجوائز في فاتح شتنبر 2023، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتسليم الجوائز خلال انعقاد المؤتمر الذي ينظم بشراكة مع وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان ممثلة في سفارة كازاخستان بالرباط.

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