الرباط تحتضن المؤتمر الدولي الأول حول علماء العالم الإسلامي

2023-07-13 / 13:47
0
هبة بريس

تنظم منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) يومي 11 و12 أكتوبر المقبل بالرباط، الدورة الأولى للمؤتمر الدولي حول علماء العالم الإسلامي، والتي اختارت لها موضوع “الفارابي وإسهاماته عبر التاريخ الإنساني”.

وأوضحت المنظمة التي يوجد مقرها بالرباط، على موقعها الإلكتروني، أن الدورة الأولى لهذا المؤتمر تهدف إلى التعريف بإسهامات العلامة الفارابي على المستوى العالمي، وإبراز دوره في التقريب الفكري بين الشرق والغرب، ورفع الوعي بدور دول العالم الإسلامي في نحت الشخصية الثقافية للعالم على امتداد التاريخ.

ودعت المنظمة في هذا الصدد العلماء والباحثين وأساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية وطلبة الدراسات العليا، إلى المشاركة بالمؤتمر الدولي بأوراق بحثية حول إسهامات الفارابي الفكرية، مبرزة أن لجنة تحكيم خاصة ستقوم بتقييمها ومنح جوائز مالية للأبحاث الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى تبلغ قيمتها على التوالي 5000 و3000 و2000 دولار أمريكي.

وأضاف المصدر ذاته أنه البحث المشارك يجب أن يتناول موضوعا يندرج ضمن أحد محاور المؤتمر، وهي “الفارابي وتأثيره في الفلسفة الإنسانية”، و”نظريات الفارابي في مجال فلسفة العلوم والفلسفة السياسية”، و”فلسفة الموسيقى وجماليتها عند الفارابي”، و”التجديد في الدراسات الفارابية اليوم”.

وعلى الراغبين في المشاركة إرسال ملخصات البحوث (500 كلمة على الأكثر) إلى البريد الإلكتروني: culture@icesco.org أو rabat@mfa.kz، باللغات العربية أو الفرنسية أو الانجليزية، وذلك قبل 20 غشت المقبل على أن الأجل النهائي لتقديم البحوث الكاملة هو فاتح أكتوبر 2023.

وسيتم الإعلان عن البحوث المرشحة للفوز بالجوائز في فاتح شتنبر 2023، فيما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين وتسليم الجوائز خلال انعقاد المؤتمر الذي ينظم بشراكة مع وزارة الخارجية بجمهورية كازاخستان ممثلة في سفارة كازاخستان بالرباط.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الجهود متواصلة برا وجوا للسيطرة على حريق غابوي بإقليم الفحص

الجهود متواصلة برا وجوا للسيطرة على حريق غابوي بإقليم…

2023-07-13 / 18:17
Photo of تمديد فترة إحصاء السكان إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة

تمديد فترة إحصاء السكان إلى 30 يوما لتخفيض الكلفة

2023-07-13 / 18:06
Photo of جهة الشرق .. %90.30 نسبة النجاح بالبكالوريا في الدورتين العادية والاستدراكية

جهة الشرق .. %90.30 نسبة النجاح بالبكالوريا في الدورتين…

2023-07-13 / 17:44
Photo of مركز تسجيل البطائق البيومترية بسطات.. طاقات شابة تواجه طوابير المواطنين

مركز تسجيل البطائق البيومترية بسطات.. طاقات شابة تواجه طوابير…

2023-07-13 / 16:58
Photo of بايتاس: الهدف من الاتفاق مع “لارام” هو الرفع من أداء القطاع السياحي

بايتاس: الهدف من الاتفاق مع “لارام” هو الرفع من…

2023-07-13 / 15:42
Photo of الحكومة تصادق على تغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض المواد الصيدلية

الحكومة تصادق على تغيير رسم الاستيراد المفروض على بعض…

2023-07-13 / 15:31
Photo of الحكومة تحدد تاريخ الإحصاء العام للسكان والسكنى

الحكومة تحدد تاريخ الإحصاء العام للسكان والسكنى

2023-07-13 / 14:33
Photo of المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع استراتيجيته 2023 – 2027

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يصادق على مشروع…

2023-07-13 / 14:18
Photo of امتحانات البكالوريا.. نسبة النجاح بالدورتين العادية والاستدراكية بلغت 73.99 %

امتحانات البكالوريا.. نسبة النجاح بالدورتين العادية والاستدراكية بلغت 73.99…

2023-07-13 / 12:38
Photo of برشيد.. مرضى نفسيين وعقليين خارج أسوار المستشفى تهديد لحياتهم وحياة غيرهم

برشيد.. مرضى نفسيين وعقليين خارج أسوار المستشفى تهديد لحياتهم…

2023-07-13 / 11:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق