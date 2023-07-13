فيلم ” ذاكرة جسد” في عرضه ما قبل الأول بالرباط

نجلاء مزيان: هبة بريس

تحتضن سينما النهضة بالرباط يوم الجمعية 21 يوليوز 2023، على الساعة السابعة والنصف مساء، العرض ما قبل الأول للفيلم الوثائقي التخييلي “ذاكرة جسد” لمخرجه محمد زاغو، وكاتبه أيوب المحجوب ومنتجه الحسين حنين.

وسيكون الجمهور، على مدى 52 دقيقة، على موعد لاكتشاف عالم هذا الشريط الوثائقي، في أول خروج له للعلن، والوقوف على خبابا وأسرار أوشام النساء بعدد من القبائل المغربية، كقلعة مكونة، وتنغير، وقبيلة آيت سغروشن اقليم تازة، وتارودانت، وخنيفرة، والحسيمة وغيرها.

ويستنبط عنوان الفيلم، قيمته الجمالية والفنية من روح الذاكرة المشبعة بالتاريخ والوجدان والأحاسيس الفياضة، وقيم الموروث الثقافي والشعبي لدى النساء المغربيات،اللواتي يحملن تلك البصمات، بكل الأوجاع والرضا والتحدي، حيث لكل واحدة حكاية وذكريات عميقة في القلب والجسد.

ويشار إلى أن المخرج والكاتب محمد زاغو، هو من مواليد مدينة تنغير، بعد حصوله على الباكالوريا بشعبة العلوم عام 2006 بميزة حسن، اختار دراسة السينما والسمعي البصري، وتحصل على الإجازة في مجال الإخراج.

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