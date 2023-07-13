في أول تعليق لها..زينب أسامة توجه رسالة رومنسية لزوجها

نجلاء مزيان:هبة بريس

وجهت الفنانة المغربية زينب أسامة رسالة رومنسية لزوجها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

ونشرت أسامة صورة من حفل عقد قرانها مرفوقة بتعليق جاء فيه:”ولما أراد الله أن يهبني الحب قال لملائكته ضعوا قلبه بقلبها وانثرو الحب بينهما، واربطو وتينه بها”.

وأضاف قائلة:”الحمد لله الذي جمعني بك في الحلال وسأحبك إلى اليوم الذي ينادي به ربنا، “أين المتحابون بحلالي “.

و في سياق متصل، تقاسمت الفنانة المغربية زينب أسامة مؤخرا، مع متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي فرحتها وكذا تفاصيل حفل عقد قرانها.

وحرصت أسامة على نشر مجموعة من مقاطع الفيديوهات عبر خاصية القصص القصيرة،و التي توثق هذا الحدث الذي حضره الأهل و المقربين فقط.

وأرفقت الفنانة المغربية الفيديوهات بتعليق جاء فيه “هذا يومي”، متعمدة إخفاء ملامح زوجها و كذا جنسيته.

و فور إعلانها الخبر تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا محبيها بمواقع التواصل الاجتماعي.

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