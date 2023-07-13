بحضور المغرب.. افتتاح أشغال الجمعية العامة الـ 45 للكـاف بأبيدجان

هبة بريس - وكالات

افتتحت اليوم في أبيدجان بالكوت ديفوار، أشغال الجمعية العامة ال 45 للكنفدرالية الافريقية لكرة القدم (الكاف) بحضور ممثلي الدول الأعضاء من بينهم المغرب.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

ويتضمن جدول أعمال هذه الجمعية العامة والتي كانت مقررة مبدئيًا في كوتونو في بنين، انتخاب بعض أعضاء اللجان بالكنفدرالية الافريقية لكرة القدم، وإجراء قرعة مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن منطقة إفريقيا، المقرر تنظيمه في الولايات المتحدة الولايات وكندا والمكسيك.

يذكر أن النسخة القادمة من المونديال ستعرف لأول مرة مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32 كما كان في السابق . وسيكون لأفريقيا الحق في تسعة ممثلين مؤهلين بشكل مباشر.

وسيتم تقسيم الفرق الإفريقية التي ستشارك في التصفيات إلى تسع مجموعات. وسيتأهل الفائزون من كل مجموعة تلقائيًا إلى كأس العالم لكرة القدم 2026.

بينما ستلعب أفضل أربعة فرق متبقية من هذه التصفيات دوريا فاصلا، سيلعب في أعقابه الفريق الفائز مباراة فاصلة ثانية ونهائية يجريها الاتحاد الدولي الفيفا بمشاركة خمس فرق أخرى.

وسيتم في أعقابه تأهيل أول فريقين للعب نهائيات كأس العالم.

وسيتم نقل وقائع قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 مباشرة على منصات الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم الرقمية ، وكذلك على موقع الكاف على الإنترنت في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد انتهاء الدورة العادية الخامسة والأربعين للجمعية العامة للكنفدرالية.

يذكر أن خمس منتخبات مثلت إفريقيا في مونديال 2022 في قطر وهي المغرب الذي احتل الصف الرابع في النهائي ثم الكاميرون وغانا والسنغال وتونس.

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