برشيد.. مرضى نفسيين وعقليين خارج أسوار المستشفى تهديد لحياتهم وحياة غيرهم

محمد منفلوطي_هبـــــة بريس

مشاهد مؤلمة لآدميين حفاة وعراة مختلين عقليين أو نفسيين متشردين يقطعون الكيلومترات عبر الطريق الوطنية رقم 9، أو عبر الطريق السيار بين سطات خاصة بالليل، مما قد يعرضهم لشبح حوادث السير المميتة، الأمر الذي يتطلب تدخلا عاجلا من لدن السلطات الاقليمية والمحلية ومندوبية الصحة بمدينة برشيد، والفعاليات الجمعوية والحقوقية للعمل جنبا إلى جنب لصون كرامة هؤلاء وحمايتهم من الموت المجاني.

صور ومشاهد تدمي القلب لمرضى نفسيين ومختلين عقليا وهم ينطلقون من قلب مدينة برشيد صوب المناطق المجاورة، ومنهم من يسلك الطرقات ليلا وفي الظلام الدامس، مما قد يعرضهم للخطر من جهة، كما يضع بعض السائقين تحت طائلة المساءلة القانونية على حوادث سير هم في غنى عنها.

واقع مرير يُسائل فعاليات المجتمع المدني والسلطات الإقليمية والمحلية للتحرك عبر إحداث مراكز خاصة لإيواء “المتشردين” و”المختلين عقليا” وإخضاعهم للعلاج والاستشفاء صونا لإنسانيتهم.

وحذر نشطاء فايسبوكيون من تنامي الظاهرة بشكل مخيف بكل من شوارع مدينتي سطات وبرشيد، ضمن ظاهرة قد تتحول في أي لحظة من اللحظات إلى قنابل موقوتة، قد يُعرض أصحابها حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر، فكم من واقيات سيارات كسرت، وكم من واجهات زجاجية لمحلات تجارية أتلفت..ليبقى خطر هؤلاء المختلين عقليا قائما في غياب حكامة جيدة لتدبير هذه الظاهرة المقلقة.

وقد كشفت مصادر هبة بريس، عن معطيات تفيد بأن تنامي الظاهرة راجع بالأساس إما لعدم استيعاب مستشفى برشيد لأعداد هؤلاء المرضى النفسيين والعقليين المتزايد خاصة وأن عددا كبيرا منهم يقيمون بشكل دائم بعد أن تخلت عنهم أسرهم، أو لسبب تجاوز العديد من هؤلاء المرضى لمدة إقامتهم التي امتدت لسنوات عدة، كل هذا يحد من قدرة هذه المستشفيات على إيجاد حل للمرضى الجدد.

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