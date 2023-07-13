إيلون ماسك يعلن عن إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي

هبة بريس - وكالات

أعلن مالك منصة “تويتر”، إيلون ماسك، الأربعاء، عن إطلاق شركة جديدة للذكاء الاصطناعي تحت اسم “إكس إيه آي”، يأمل من خلالها إنشاء بديل لمنصة “تشات جي.بي.تي”.

ويضم فريق الشركة الجديدة لماسك، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع السيارات الكهربائية “تسلا”، عدة مهندسين وعلماء سابقين من “غوغل” المملوكة لشركة “ألفابت” ومن “مايكروسوفت” ومن “أوبن إيه.آي”.

وأوضح الملياردير الأمريكي أن سبب إطلاق “إكس إيه آي” هو “فهم الطبيعة الحقيقية للكون”.

وكان ماسك حذر من آثار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الناشئة على البشرية، مسجلا أن هناك احتمالا كبيرا أن تجعل هذه التكنولوجيا الحياة أفضل بكثير، “لكن في الوقت نفسه هناك احتمالات بأن تسير الأمور على نحو سيء وتدمر البشرية”.

وقال “أعتقد أننا بحاجة إلى اتخاذ أي خطوات لتقليل احتمالية تحول الذكاء الاصطناعي للأسوأ”، مشيرا إلى صعوبة التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك، باستخدام الأدوات الجديدة.

وكان إيلون ماسك من أوائل المؤيدين لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وشارك في تأسيس شركة “أوبن إي آي”، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه انضم منذ ذلك الحين إلى خبراء التكنولوجيا للدعوة إلى وقف تطوير هذه التكنولوجيا، محذرا من أنها قد تضع “المجتمع والإنسانية” في خطر.

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