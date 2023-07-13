وجدة .. الإئتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة يراسل رئيس الحكومة

هبة بريس : وجدة

راسل الائتلاف المحلي من أجل الحق في الصحة بوجدة المكونة من فعاليات جمعوية، حقوقية، نقابية وسياسية في رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة، من أجل ضمان تكريس الحق في الصحة لمواطنات ومواطني جهة الشرق

وحسب المراسلة يتوفر موقع “هبة بريس” بنسخة منها، يطالبون الائتلاف رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لضمان الحق في الصحة لساكنة جهة الشرق، من خلال ما رصدته من اختلالات كبرى في عمل المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، وكذا لتقرير النقابة التعليم العالي بكلية الطب بوجدة.

وأكد الإئتلاف انه بعد اشتغاله لأكثر من سنة على رصد إختلالات قطاع الصحة بجهة الشرق عامة وإختلالات المستشفى الجامعي محمد السادس خاصة واعداده لتقارير موضوعاتية، تعززت فيما بعد بتقارير مماثلة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الانسان ( التقرير التركيبي الصادر بتاريخ 16 نونبر 2022) وكذلك مجلس عمالة وجدة أنكاد (والذي صدر بداية هذه السنه 2023) وبأسئلة كتابية وشفوية لمجموعة من برلمانيي الجهة.

وايمانا من الائتلاف بأهمية العمل، على ضمان الحق في الصحة والولوج الى خدمات التطبيب، بشكل عادل في ظروف إنسانية، تحفظ كرامة مواطنات ومواطني هذه الجهة، ضامنة لعدالة اجتماعية ومجالية والمساواة ، طبقا للعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ذات الصلة، المصادق عليها من طرف بلادنا، والتي تلزم الدولة المغربية باحترام مقتضياتها، أو بما هو منصوص عليه، في الباب الثاني من دستور 2011، والمتعلق بالحريات والحقوق الأساسية.

فان الائتلاف حسب المراسلة ،يعتبر بأن من ابرز هذه الاختلالات، ما يهم المستشفى الجامعي محمد السادس والمراكز الصحية في الجهة، يمكن تلخيصها في :

– ضعف الولوجية الى الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة؛

– طول المواعيد خصوصا المتعلقة منها باجراء الفحوصات الإشعاعية العمليات الجراحية والتحاليل المخبرية؛

– اثقال كاهل المرضى وذويهم بوصفات الادوية والمستلزمات الضرورية لاجراء العمليات الجراحية وفي بعض الاحيان المستلزمات البسيطة مثل القفازات ومحاليل التعقيم؛

– غياب التنسيق بين المؤسسات الاستشفائية بجهة الشرق؛

– الضعف الكبير في بنية الاستقبال والوضع الصحي المتردي باقليمي فجيج وجرسيف؛

– غياب الحكامة والتدبير الأمثل للموارد البشرية واللوجستيكية بمختلف المراكز الاستشفائية بمختلف أقاليم الجهة؛

وتضيف المراسلة ذاتها، امام كل هذه الاختلالات البنيوية، فان الائتلاف المحلي من اجل الحق في الصحة ليتوجه إليكم، بحكم مسؤولياتكم واختصاصاتكم ،للتدخل الفعلي والناجع للإنكباب بشكل جاد وعميق على ايجاد حلول جذرية وواقعية وجر.يئة لمشاكل القطاع الصحي في شرق المملكة المغربية.

وعلى هذا الأساس وبمناسبة انعقاد المجلس الاداري للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة يوم الجمعة 14 يوليوز 2023 ونظرا لكون هذه المؤسسة هي قاطرة قطاع الصحة بجهة الشرق ندعو على وجه الخصوص السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية ب:

1. التعامل بشكل جدي وبوطنية عالية ووعي كبير بدقة المرحلة مع الاختلالات البنيوية الكبرى للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس وباقي المراكز الاستشفائية بالجهة.

2. التعجيل بتفعيل بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والدعوة لعمليات إفتحاص شاملة إدارية ومالية لعشر سنوات الأخيرة من طرف الأجهزة المختصة لأنه لايمكن تنزيل ونجاح ورش الحماية الإجتماعية والتغطية الصحية بجهة الشرق دون الكشف عن حقيقة الإختلالات الكبرى وفهم ماجرى وما يجري بالمركز الإستشفائى الجامعي وباقي المراكز الاستشفائية بأقاليم الجهة.

3. معالجة جريئة مؤسساتية تشاركية لقضايا الصحة ونواقصها.

4. ضرورة إستحضار إرادة سياسية حقيقية مندمجة وشاملة لمعالجة الإختلالات البنيوية .

5. هيكلة حقيقيه للمركز الاستشفائي الجامعي خصوصا المصالح الحيوية مثل مصالح الاشعة والانعاش والتخدير الخاصة بمستشفى الانكولوجيا وبمستشفى الام الطفل.

6. المعالجة الآنية والمستعجلة لضمان ولوج واستفادة جميع مواطني الجهة من خدمات مصلحة التخذير والإنعاش بالمستشفى الجامعي وكذلك لأسباب غياب الادوية والمستلزمات الطبية عن مصالح المستشفى الجامعي التي فاقت السنتين لاجراء العمليات الجراحيه رغم توفر المركز الاستشفائي الجامعي على الميزانية الخاصة بذلك.

7. تفعيل اتفاقية مجانية العلاج لقدماء المحاربين والمعطوبين.

أن هذه الوضعية التي تعيشها جهة الشرق، توضح بالملموس، الفرق بين الخطاب والواقع، في التمتع بكافة حقوق الإنسان.

وعليه فإن الائتلاف من أجل الحق في الصحة، اذ نتوجه إليكم لحفظ حق مريضات ومرضى الشرق، في التطبيب والعلاج والدواء، وحماية سلامتهم الجسدية والنفسية؛ ولوضع حد لمعاناتهم المادية والمعنوية مع المؤسسات العمومية أو بالبحث والتنقل للمراكز الخاصة، اجبارا ومرغمين .

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