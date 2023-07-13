جائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2023.. فتح باب الترشيح

هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، عن فتح باب الترشيح لجائزة المغرب للكتاب برسم سنة 2023 (الدورة ال54).

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن هذه الجائزة تشمل أصناف “جائزة المغرب للشعر”، و”جائزة المغرب للسرد”، و”جائزة المغرب للعلوم الإنسانية”، و”جائزة المغرب للعلوم الاجتماعية”، و”جائزة المغرب للدراسات الأدبية والفنية واللغوية”، و”جائزة المغرب للترجمة”، و”جائزة المغرب للأدب الأمازيغي”، و”جائزة المغرب للدراسات في مجال الثقافة الأمازيغية”، و”جائزة المغرب لأدب الأطفال واليافعين”.

وأضاف المصدر ذاته أن باب الترشح لهذه الجائزة مفتوح في وجه الكتاب والشعراء والنقاد والباحثين والمفكرين والمترجمين المغاربة عن الكتب الصادرة في طبعتها الأولى سنة 2022 باللغة العربية أو باللغة الأمازيغية أو بالتعبير الحساني أو بإحدى اللغات الأجنبية، سواء بالمغرب أو بالخارج، والتي تم إيداعها بصورة قانونية لدى المكتبة الوطنية للمملكة المغربية.

وأشار إلى أنه لن يتم قبول الترشح للجائزة بالنسبة للكتب التي يتجاوز عدد مؤلفيها كاتبين اثنين، كما لن يقبل ترشح من سبق له أن فاز بالجائزة إلا بعد مرور ثلاث سنوات على السنة التي نالها خلالها.

ويتم إيداع الترشيحات في أجل أقصاه 08 غشت 2023، وذلك على مرحلتين وهما مرحلة التسجيل الإلكتروني عبر المنصة المخصصة للترشيح على الرابط http://prixlivre.minculture.gov.ma، مقابل طباعة وصل التسجيل عبر المنصة، ثم مرحلة استكمال الترشح بإرسال الملف الورقي إلى مكتب الضبط بمديرية الكتاب والخزانات والمحفوظات، 17 شارع مشليفن، أكدال، الرباط، مكونا من: وصل التسجيل الإلكتروني، وثمانية نسخ من الكتب المرشحة للجائزة.

وبخصوص الترشح لجائزة المغرب للترجمة، فيشترط إرفاق نسخة من الكتاب الأصلي بالنسخ الثمانية من الكتاب المترجم، مع الإدلاء بوثيقة حقوق الترجمة.

وللمزيد من التفاصيل، يمكن الولوج إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: prixlivre@minculture.gov.ma

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق في مارس المنصرم على مشروع مرسوم بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بإحداث “جائزة المغرب للكتاب”، وذلك بهدف تطوير هذه الجائزة، حيث تم على الخصوص الرفع من قيمتها المادية حيث لتصل إلى 200 ألف درهم، عوضا عن 120 ألف درهم لكل فائز.

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