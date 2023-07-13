السعيدية .. تنظيم النسخة 08 للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية والنسخة الأولى للتبوريدة

هبة بريس : وجدة

تحت رعاية وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، تنظم جمعية الدار العائلية القروية بني يزناسن بشراكة مع المديرية الجهوية للفلاحة بجهة الشرق و المديرية الجهوية للإستشارة الفلاحية، الدورة الثامنة للمعرض الجهوي للمنتجات المجالية تحت شعار “الجيل الأخضر: الفلاحة التضامنية رافعة لتنمية المنتجات المجالية”و ذلك من 14 إلى 23 يوليوز الجاري بساحة 20 غشت بمدينة السعيدية.

يندرج هذا الحدث ضمن الأنشطة المبرمجة في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” بجهة جهة الشرق، ويهدف إلى الترويج للمنتجات المجالية من أجل خلق دينامية اقتصادية في الجهة وإبراز المجهودات المبذولة من أجل خلق تعاونيات فلاحية من الجيل الجديد، تستجيب لمتطلبات السوق وتتمتع بروح المقاولة والأعمال.

كما تعد هذه التظاهرة فرصة لتعزيز المقاربة المجالية وخلق فضاء يسعى إلى دعم وتنمية المنتجات المجالية، ومناسبة لتوطيد التعاون والشراكة بين المهنيين والباحثين والمؤسسات الفاعلة في ميدان التنمية الفلاحية والقروية.

يمتد المعرض الجهوي للمنتجات المجالية على مساحة 2000 متر مربع، كما يعرف مشاركة 120 عارضًا تستجيب منتجاتهم لمعايير السلامة الصحية التي ينص عليها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية.

وبالموازاة مع فعاليات المعرض، سيتم تنظيم العديد من الأنشطة التي تهدف إلى تقوية القدرات التقنية للمشاركين عن طريق تنظيم ندوات علمية وورشات للتكوين حول ريادة الاعمال لدى التعاونيات الفلاحية والتعريف بمصادر التمويل والتجارة الإلكترونية وغيرها من المواضيع.

كما تنظم موازاة مع المعرض، النسخة الأولى للتبوريدة بجهة الشرق من 14 إلى 17 يوليوز الجاري بساحة ولاد حمان بالسعيدية.

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